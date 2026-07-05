/Rajasthan: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आज बैठेंगे 6 लाख अभ्यर्थी, घर से निकलने से पहले नोट कर लें ये नियम

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Rajasthan LDC Exam: राजस्थान में आज लिपिक ग्रेड-II एवं कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा प्रदेशभर के करीब 1800 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें लगभग 5 लाख 80 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी.
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पहली पारी के लिए सुबह 8:30 बजे तथा दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए निगरानी रखी जाएगी. साथ ही 38 उड़नदस्ते लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे.
जयपुर में 234 केंद्रों पर 90 हजार अभ्यर्थी
राजधानी जयपुर में परीक्षा के लिए 234 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां करीब 90 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.
बूंदी में 10,008 अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था
बूंदी जिले में आज 10,008 अभ्यर्थी दो पारियों में परीक्षा देंगे. जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 6 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जबकि करीब 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.
हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक, अधिकारी या अभ्यर्थी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.
#Jaipur : लिपिक ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2026— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 5, 2026
सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और बायोमेट्रिक व्यवस्था@PoliceRajasthan @rajeduofficial @Dineshtiwaridau @Rbhardwaj_1978 @RounakVyas15 #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee pic.twitter.com/IjiitjkKJv
नकल पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान नकल या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.
दौसा और सीकर में भी पुख्ता सुरक्षा
दौसा जिला मुख्यालय पर 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13,200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा दो पारियों में होगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं.
वहीं सीकर जिले में 32 परीक्षा केंद्रों पर 10,008 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. जिले में नकल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
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