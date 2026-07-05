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Rajasthan: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आज बैठेंगे 6 लाख अभ्यर्थी, घर से निकलने से पहले नोट कर लें ये नियम

Rajasthan LDC Exam: राजस्थान में आज लिपिक ग्रेड-II और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 1800 केंद्रों पर आयोजित हो रही है. 5.80 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. जयपुर, बूंदी, दौसा और सीकर सहित सभी जिलों में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, उड़नदस्तों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा होगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 05, 2026, 08:42 AM|Updated: Jul 05, 2026, 08:42 AM
Rajasthan: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आज बैठेंगे 6 लाख अभ्यर्थी, घर से निकलने से पहले नोट कर लें ये नियम
Image Credit: ZEE RAJATSHANSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan LDC Exam: राजस्थान में आज लिपिक ग्रेड-II एवं कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा प्रदेशभर के करीब 1800 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें लगभग 5 लाख 80 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी.

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पहली पारी के लिए सुबह 8:30 बजे तथा दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए निगरानी रखी जाएगी. साथ ही 38 उड़नदस्ते लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे.

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जयपुर में 234 केंद्रों पर 90 हजार अभ्यर्थी

राजधानी जयपुर में परीक्षा के लिए 234 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां करीब 90 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

बूंदी में 10,008 अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था

बूंदी जिले में आज 10,008 अभ्यर्थी दो पारियों में परीक्षा देंगे. जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 6 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जबकि करीब 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.

हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक, अधिकारी या अभ्यर्थी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.

नकल पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान नकल या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.

दौसा और सीकर में भी पुख्ता सुरक्षा

दौसा जिला मुख्यालय पर 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13,200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा दो पारियों में होगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं.

वहीं सीकर जिले में 32 परीक्षा केंद्रों पर 10,008 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. जिले में नकल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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