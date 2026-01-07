Zee Rajasthan
LDC Recruitment 2026: राजस्थान में बंपर भर्ती का मौका! 10,000 पदों पर LDC एग्जाम का शेड्यूल जारी

LDC Recruitment Exam 2026: राजस्थान में कनिष्ठ सहायक (LDC) भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आलोक राज ने जानकारी दी है कि LDC भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. फिलहाल इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है. इस भर्ती के तहत करीब 10 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 11:40 AM IST | Updated: Jan 07, 2026, 11:40 AM IST

LDC Recruitment 2026: राजस्थान में बंपर भर्ती का मौका! 10,000 पदों पर LDC एग्जाम का शेड्यूल जारी

LDC Recruitment Exam 2026: बोर्ड चेयरमैन के अनुसार, LDC भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. संभावना है कि 8 से 10 दिनों के भीतर आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा सकते हैं. इसके साथ ही बोर्ड अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसकी जानकारी भी चेयरमैन ने साझा की है.

जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आ सकता है नोटिफिकेशन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा लगभग 10,000 संभावित पदों पर LDC भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है. यह भर्ती CET (Senior Secondary Level) 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के मध्य से शुरू हो सकती है. बोर्ड के संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है.

परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित LDC परीक्षा 2026 में कुल दो प्रश्नपत्र होंगे-
पेपर-1: सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित
पेपर-2: सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी

यह परीक्षा CET (10+2 लेवल) के आधार पर आयोजित की जाएगी.

फेज-I: लिखित परीक्षा
बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, लिखित परीक्षा में दो अलग-अलग पेपर होंगे. प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा.

फेज-II: कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग की जांच होगी. प्रत्येक भाषा में गति (Speed) और दक्षता (Efficiency) के आधार पर 25-25 अंक, कुल 100 अंक निर्धारित होंगे.

समय सीमा:
टाइपिंग टेस्ट के प्रत्येक भाग (स्पीड और एफिशिएंसी) के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा.

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान
दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों को फेज-II टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें फेज-I (लिखित परीक्षा) में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे.

राजस्थान LDC भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर बोर्ड की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन और आवेदन तिथियों पर नजर बनाए रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

