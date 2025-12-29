अरावली आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं का स्वागत, जानें किसने क्या कहा?

Save Aravalli: सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा पर अपने नवंबर आदेश को स्थगित कर दिया. नई एक्सपर्ट कमेटी गठित होगी और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को. इस फैसले पर राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाई, मुख्यतः स्वागत और राहत की बातें कीं.
Trending Photos
SC Pause on Aravalli: 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा पर 20 नवंबर के अपने आदेश को स्थगित कर दिया. नई विशेषज्ञ समिति गठित होगी और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी. केंद्र व चार राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली) को नोटिस जारी.इस फैसले पर राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने X (ट्विटर) पर सक्रियता दिखाई, ज्यादातर कांग्रेस पक्ष से स्वागत और राहत की प्रतिक्रियाएं आईं.
जनता के संघर्ष की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट का आभार। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली को लेकर दिए गए 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने का आदेश स्वागत योग्य है। यह आदेश उन सभी लोगों की जीत के जैसा है जो पिछले एक महीने से इस हेतु संघर्षरत थे। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से अरावली को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए ऐतिहासिक निर्णय आएगा………….
टीकाराम जूली
गोविन्द सिंह डोटासरा