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राजस्थान में कम तौल पर अब होगी बड़ी कार्रवाई, 5 लाख तक जुर्माने की तैयारी, सरकार लाई नए नियम

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने विधिक मापविज्ञान नियमों में बड़े बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है. कम तौल, गलत माप और बिना सत्यापन वाले कांटे बांट के इस्तेमाल पर कारोबारियों पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है. लाइसेंस की जगह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jun 26, 2026, 01:41 PM|Updated: Jun 26, 2026, 01:41 PM
राजस्थान में कम तौल पर अब होगी बड़ी कार्रवाई, 5 लाख तक जुर्माने की तैयारी, सरकार लाई नए नियम
Image Credit: राजस्थान विधिक माप विज्ञानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में अब कम तौल कर ग्राहकों को चूना लगाना आसान नहीं होगा...कांटे-बांट में गड़बड़ी, गलत माप और बिना सत्यापन वाले उपकरणों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है. विधिक मापविज्ञान नियमों में बड़े बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है. रेहड़ी-ठेले से लेकर किराना दुकानदार, होटल-रेस्टोरेंट, ज्वैलर्स और पेट्रोल पंप तक नए नियमों के दायरे में आएंगे. साथ ही कारोबारियों को राहत देते हुए लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर रजिस्ट्रेशन आधारित सिस्टम लागू करने की तैयारी है. क्या हैं नए नियम, किस गलती पर कितना लगेगा जुर्माना?

ग्राहकों को कम तौल कर सामान देने, गलत माप उपकरणों का इस्तेमाल करने और बिना सत्यापन वाले कांटे-बांट से कारोबार करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है. राज्य सरकार ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन का प्रारूप जारी कर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. प्रस्तावित बदलावों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ ही कारोबार की श्रेणी के हिसाब से पेनल्टी तय करने का प्रावधान किया गया है.

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क्यों बनाए गए ये नियम

प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार की डी-रेगुलेशन और कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन नीति तथा जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के अनुरूप बताए गए हैं. सरकार का मकसद कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान करना और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है.


गैर-मानक कांटा-बांट या वजन-माप उपकरण इस्तेमाल करने पर तीसरी बार पकड़े जाने पर श्रेणीवार जुर्माने का प्रस्ताव

रेहड़ी-ठेला संचालक: 2 लाख रुपये तक जुर्माना
किराना दुकान, होटल-रेस्टोरेंट: 2.5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव

बड़ी रिटेल चेन: 3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
वेटब्रिज संचालक: 3.5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव

ज्वैलर्स, उद्योग, कंपनियां, पेट्रोल पंप: 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
कांटे-बांट से छेड़छाड़ पर भी भारी जुर्माना


वजन बढ़ाने-घटाने या माप उपकरण में जानबूझकर छेड़छाड़ करने पर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है-

रेहड़ी-ठेला: 1 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
किराना दुकान: 5 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव

होटल-ढाबे: 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
वेटब्रिज और ज्वैलर्स: 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव

किलो, लीटर, मीटर या निर्धारित संख्या की जगह गलत इकाई में सामान बेचने पर तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान

रेहड़ी-ठेला: 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
किराना स्टोर: 70 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव

होटल-ढाबे: 80 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
ज्वैलर्स: 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है.

-बाट-माप उपकरण बनाने, मरम्मत करने या बेचने का काम बिना पंजीकरण करने,गलत जानकारी देने पर तीसरी बार दोषी पाए जाने पर 3.5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित.

-कम तौल या कम मात्रा में माल देने के मामलों में रेहड़ी-ठेला संचालकों से लेकर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ज्वैलर्स तक के लिए 150 रुपये से 20 हजार तक दंड का प्रस्ताव.
-पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता आजीवन रखने और नवीनीकरण की प्रक्रिया खत्म करने का प्रस्ताव.

-बाट-माप उपकरणों का सत्यापन सिर्फ विधिक मापविज्ञान अधिकारियों के अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्ट सेंटरों से भी कराया जा सकेगा.
-सत्यापन शुल्क उपकरण के मूल्य का 5 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार के आधार पर तय करने का प्रस्ताव रखा गया.

-नए नियमों में सब्जी-फल विक्रेता, चाट-पकौड़ी, चाय विक्रेता, खिलौना बेचने वाले ठेले वालों से लेकर किराना, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ज्वैलर्स, उद्योग, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और कंपनियां शामिल.
-बिना सत्यापन वाले कांटे-बांट मिलने पर 2 हजार से 8 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकेगा.

-पेट्रोल पंपों पर माप जांच व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा.
-नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना 1 लाख तक पहुंच सकता है.

-संशोधित नियमों के अनुसार अनियमितता मिलने पर संबंधित कारोबारी को 15 दिन में सुधार कर जवाब देना होगा.
-राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित नियमों पर आम लोगों और कारोबारियों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी.

-राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर सुझाव ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकेंगे.
-तय समय के बाद मिले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा


बहरहाल, तो अब बाजार में ग्राहक की जेब और भरोसे, दोनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियमों का तराजू और सख्त करने की तैयारी कर ली है. कम तौल, गलत माप या कांटे से छेड़छाड़ करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है. वहीं कारोबारियों को लाइसेंस की जगह आसान रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की राहत भी मिलेगी. अब देखना होगा कि नए नियम लागू होने के बाद क्या सच में ग्राहकों को सही वजन मिलेगा या फिर नियमों की तरह कार्रवाई का तराजू भी सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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