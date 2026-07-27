/NEET लीक तर्ज पर , राजस्थान में शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ (एककृत) का सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को खुला पत्र

Rajasthan News: राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने अभिजीत दीपके को पत्र लिखकर शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग की है. पत्र में दावा किया गया है कि मंत्री के कार्यकाल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है और शिक्षकों के साथ व्यवहार को लेकर व्यापक असंतोष है.

शिक्षकों के मुद्दे पर भी हस्तक्षेप

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पत्र में अभिजीत दीपके द्वारा नीट (NEET) पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में किए गए आंदोलन और उसकी सफलता की सराहना करते हुए उनसे राजस्थान के शिक्षकों के मुद्दे पर भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है.

क्रूर और तानाशाहीपूर्ण रवैया

शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रवैया शिक्षकों के प्रति क्रूर और तानाशाहीपूर्ण है. पत्र में कहा गया है कि मंत्री पर महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी करने, महिलाओं के मोबाइल फोन की जांच कराने, शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, शिक्षक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, उन्हें डराने-धमकाने और तबादला उद्योग को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगते रहे हैं.

इसके अलावा, पत्र में यह भी कहा गया है कि मंत्री द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं.

चलते शैक्षणिक सत्र के बीच किताबें और स्कूल ड्रेस बदलने जैसे प्रस्तावों से शिक्षा विभाग में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है. शिक्षक संगठनों का यह भी आरोप है कि अपनी समस्याएं लेकर मिलने आने वाले शिक्षकों के साथ मंत्री गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं और उन्हें बिना समाधान के लौटा दिया जाता है.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पद से हटाने की मांग

पत्र के अंत में शिक्षक संगठनों ने कहा है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पद से हटना आवश्यक है. उन्होंने अभिजीत दीपके से इस मुद्दे पर सहयोग और हस्तक्षेप करने की अपील की है.

सियासी बयानबाजी तेज

इधर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने दिन मदन दिलावर अपने पद पर बने रहेंगे, उतने दिन वे भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ेंगे.

शिक्षक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह अभिजीत दीपके को पत्र लिखे जाने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मदन दिलावर की धर्मपत्नी से भी पूछा जाए तो वे भी यही सलाह देंगी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. डोटासरा ने उनकी पत्नी को 'भली महिला' बताते हुए कहा कि वह भी स्थिति को समझती हैं.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था का ठेका RSS के पास है और संघ को ऐसे ही लोग पसंद हैं. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद भी RSS की पसंद का ही व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है.

डोटासरा के इस बयान के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है. हालांकि, भाजपा या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

