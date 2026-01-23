Winter Care Tips: एक ही स्वेटर रोज पहनना पड़ सकता है भारी! जानिए कितने दिन बाद धोना है जरूरी?

Winter Care Tips: एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्वेटर को हर रोज धोने की जरूरत नहीं होती है. खासतौर पर तब, जब आप स्वेटर को डायरेक्ट स्किन पर नहीं पहनते हैं. अगर आप स्वेटर के अंदर टी-शर्ट, शर्ट या थर्मल पहनते हैं, तो स्वेटर जल्दी गंदा नहीं होता. ऐसी स्थिति में एक ही स्वेटर को तीन से चार दिन तक लगातार पहना जा सकता है.

बार-बार स्वेटर धोने से उसका फैब्रिक भी खराब हो सकता है, जिससे उसकी गर्माहट कम हो जाती है. इसलिए जरूरत से ज्यादा धोने से बचना भी जरूरी है.

कितने दिनों बाद स्वेटर धोना चाहिए?

अगर आप स्वेटर को नियमित रूप से पहनते हैं, तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद स्वेटर को जरूर धो लेना चाहिए. भले ही वह दिखने में साफ लगे, लेकिन उसमें पसीना, धूल और शरीर से निकलने वाला तेल जमा हो चुका होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां प्रदूषण ज्यादा है या आप दिनभर बाहर रहते हैं, तो स्वेटर जल्दी गंदा हो सकता है और उसे कम समय में धोना बेहतर होता है.

एक महीने तक बिना धोए स्वेटर पहनना क्यों है नुकसानदायक?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही स्वेटर को एक महीने तक लगातार बिना धोए पहनना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसा करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है. लंबे समय तक बिना धोए स्वेटर पहनने से उसमें बैक्टीरिया और एलर्जन जमा हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा रहता है.

बिना धोए स्वेटर पहनने से हो सकती हैं स्किन से जुड़ी समस्याएं

लंबे समय तक बिना धोए स्वेटर पहनने से स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. दरअसल, स्वेटर में पसीना, धूल और स्किन से निकलने वाला नेचुरल ऑयल जमा हो जाता है. यह सब मिलकर खुजली, रैशेज और फंगल इंफेक्शन जैसी परेशानियों को बढ़ा सकता है. विशेष रूप से सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए. उन्हें बिना धोया स्वेटर पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी और जलन की समस्या जल्दी हो सकती है.

गंदा स्वेटर बढ़ा सकता है सांस से जुड़ी दिक्कतें

बहुत कम लोग जानते हैं कि गंदा स्वेटर सांस से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है. लंबे समय तक बिना धोए स्वेटर में धूल, मिट्टी और एलर्जन जमा हो जाते हैं. जब आप उसे पहनते हैं, तो ये कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. इससे छींक आना, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ और यहां तक कि अस्थमा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित लोगों को स्वेटर की साफ-सफाई को लेकर खास सतर्कता बरतनी चाहिए.

स्वेटर पहनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

स्वेटर के अंदर हमेशा साफ कपड़े पहनें.

3-4 दिन बाद स्वेटर को हवा में जरूर रखें.

एक हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल करने पर धोना न भूलें.

पसीना आने पर स्वेटर बदल लें.

सेंसिटिव स्किन या एलर्जी होने पर ज्यादा देर तक एक ही स्वेटर न पहनें.



सर्दियों में स्वेटर पहनना जरूरी है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है. स्वेटर को रोज धोना जरूरी नहीं, लेकिन उसे लंबे समय तक बिना धोए पहनना भी सेहत के लिए सही नहीं है. अगर आप सही अंतराल पर स्वेटर धोते हैं और साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं, तो न सिर्फ आपकी स्किन सुरक्षित रहेगी बल्कि सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-