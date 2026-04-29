/बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में तेल चोरी, पहले करोड़ों लगाते हैं फिर पाइपलाइन से चूस लेते हैं गैंग

Rajasthan Crime News : राजस्थान में वो गैंग सक्रिय है जो जमीन के नीचे फैक्ट्री लगाकर करोड़ों निवेश करता है और फिर पाइप लाइन के जरिए लिक्विड गोल्ड को चूस लेता है, SOG की रिपोर्ट में ये चौंकानें वाला खुलासा हुआ है.
Rajasthan Crime News : राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी अब छोटा-मोटा अपराध नहीं बल्कि पूरी तरह से संगठित और हाईटेक इंडस्ट्री की तरह पनपती दिखरही है. एसओजी की जांच मे ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ये गैंग चोरी शुरू करने से पहले करीब 1 करोड़ या इससे भी ज्यादाका निवेश तक करती है. पैसे का इस्तेमाल सुरंग खोदने और तकनीकी एक्सप्रट लाने और पूरा सेटअप तैयार करने में किया जाता है.
पहले पाइपलाइन की रेकी की जाती है. फिर पास में खेत या मकान को किराए पर लिया जाता है. जमीन के 25-40 फीट नीचे 400 फीट लंबी सुरंग को तैयार करना होता है. इसके लिए पाइप लाइन में हाईटेक मशीन का इस्तेमाल कर छेद किया जाता है और फिर चोरी का तेल सीधे टैंकर में भरकर सप्लाई कर दिया जाता है.
यानि की ऊपर से सब ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जमीन के नीचे पूरी फैक्ट्री चल रही होगी. जांच में ये पता चला है कि देश भर में 3-4 गैंग इसी काम में लगे हैं. ये शातिर गैंग मेंबर्स जेल से छूटते ही नई जगह पर अपना सेटअप तैयार कर करोड़ों का खेल करते हैं.
राजस्थान में तो पिछले 5 सालों में दौसा, पाली, ब्यावर, कोटपूतली, बगरू और शाहजहांपुर जैसे इलाकों में ऐसी वारदातों के 8-10 बड़े मामले सामने आ चुके हैं. गैंग में सब लोगों का काम अलग होता है. जैसे गैंग का मास्टर माइंड-निवेश और फंड मुहैय्या कराता है. टेक्टिनकल टीम कैसे ड्रिल होगी इस पर ध्यान रखती है. गैंग स्थानीय लोगों की भी मदद लेता है. चोरी के बाद ये क्रूड ऑयल फैक्ट्री मालिक या ट्रेडर्स तक पहुंच जाता है. ये खरीददार भी पहले से ही गैंग के साथ जुड़े होते है.
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