/राजस्थान निकाय चुनाव में OBC का दबदबा! 60 सीटों पर आरक्षण, 188 सामान्य सीटों पर भी दावेदारी मजबूत

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय प्रमुख चुनावों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर भले ही करीब 20 फीसदी के आसपास रही हो, लेकिन चुनावी नतीजों में ओबीसी की राजनीतिक ताकत इससे कहीं ज्यादा नजर आई है. 2014-15 में 36 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन ओबीसी के 63 निकाय प्रमुख जीते. यानी 27 सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. 2019-20 में 39 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन ओबीसी के 78 निकाय प्रमुख बने. यानी 39 सामान्य सीटों पर भी ओबीसी ने कब्जा जमाया.

अब 2026 में 309 में से 60 सीटें यानी 19.42 फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ 60 आरक्षित सीटों का नहीं, बल्कि उन 188 सामान्य सीटों का भी है, जहां ओबीसी दावेदार अपनी सियासी ताकत दिखा सकते हैं. यानि की निकाय प्रमुखों की सीटों पर अब पार्टियां पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम महापौर जैसे पदों पर टिकट वितरण में सामान्य सीटों पर भी ओबीसी चेहरों की दावेदारी मजबूत रह सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2014-15 में 19.25 फीसदी OBC वर्ग का आरक्षण, लेकिन जीत 33.69 फीसदी

2014-15 में कुल 187 निकाय प्रमुख पदों में से 36 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे. इसका आरक्षण प्रतिशत 19.25 फीसदी बैठता है. इसके मुकाबले ओबीसी वर्ग के 63 उम्मीदवार निकाय प्रमुख बने. यानी कुल 187 में ओबीसी जीत की हिस्सेदारी 33.69 फीसदी रही. यानी ओबीसी आरक्षित 36 सीटों के अलावा 27 ओपन सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. सीधी भाषा में कहें, तो ओबीसी आरक्षण करीब 19 फीसदी, लेकिन जीत का आंकड़ा करीब 34 फीसदी रहा.

2019-20 में 19.90 फीसदी ओबीसी आरक्षण, जीत करीब 40 फीसदी

2019-20 में कुल 196 निकाय प्रमुख पद थे. इनमें 39 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं. आरक्षण प्रतिशत 19.90 फीसदी रहा, लेकिन चुनाव में ओबीसी वर्ग के 78 उम्मीदवार जीतकर निकाय प्रमुख बने. कुल 196 में ओबीसी की हिस्सेदारी 39.80 फीसदी है. इसमें 39 आरक्षित सीटों के अलावा 39 ओपन सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवार जीते. यानी आरक्षण जितना था, ओबीसी की वास्तविक चुनावी जीत उसका लगभग दोगुना रही.

2026 में निकाय प्रमुखों के लिए आरक्षण 19.42 फीसदी

2026 की लॉटरी में कुल 309 निकाय प्रमुख पदों में 60 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं. बाकी वर्गों के आरक्षण को अलग रखते हुए 188 पद सामान्य श्रेणी में हैं. अब इन सामान्य सीटों पर ओबीसी दावेदारों की दावेदारी महत्वपूर्ण होगी. क्योंकि पिछले चुनावों में सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा. ऐसे में सामान्य सीट का मतलब ओबीसी दावेदारों के लिए दरवाजा बंद होना नहीं है.

निकाय प्रमुख सीट पर अलग-अलग वर्ग की आरक्षण की स्थिति

कैटेगिरी कुल सीट 2014-15 2019-20 2026

अनुसूचित जाति (SC) 187 15.50 15.30 16.18

अनुसूचित जनजाति (ST) 196 3.20 3.60 3.55

अन्य पिछडा वर्ग (OBC) 309 19.56 19.89 19.42



बहरहाल, निकाय प्रमुखों की आरक्षण की लॉटरी ने ओबीसी के लिए 60 दरवाजे खोले हैं, लेकिन चुनावी इतिहास बता रहा है कि ओबीसी की सियासत सिर्फ इन 60 सीटों तक सीमित नहीं रहती. पिछली बार 39 आरक्षित सीटों के बावजूद 78 ओबीसी निकाय प्रमुख बने थे. यानी अब असली मुकाबला उन सामान्य सीटों पर होगा, जहां आरक्षण नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता टिकट का पैमाना बनेगी. 2026 में देखना होगा क्या ओबीसी एक बार फिर आरक्षित सीटों का आंकड़ा पार कर सामान्य सीटों पर भी अपनी राजनीतिक ताकत का झंडा बुलंद करता है.

