Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर निकाय चुनाव में BJP का दबदबा: कांग्रेस पीछे... CM OSD आनंद शर्मा की पत्नी भी विजयी

जयपुर निकाय चुनाव में BJP का दबदबा: कांग्रेस पीछे... CM OSD आनंद शर्मा की पत्नी भी विजयी

Jaipur Nikay Chunav: जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान वार्ड 25 और 47 में EVM मशीन खराब होने से काउंटिंग रुक गई है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने वार्ड 102 के नतीजे को लेकर विरोध दर्ज कराया और निष्पक्ष मतगणना की मांग की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 14, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 01:04 PM IST
जयपुर निकाय चुनाव में BJP का दबदबा: कांग्रेस पीछे... CM OSD आनंद शर्मा की पत्नी भी विजयी
Image Credit: Jaipur Civic Election

Jaipur Civic Election: जयपुर जिले के 18 नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों के निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा ने बढ़त बनाई है. कुल 540 वार्डों में से 539 सीटों का परिणाम सामने आया है, जबकि एक सीट का परिणाम अभी बाकी है. उपलब्ध परिणामों के मुताबिक भाजपा ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस के खाते में 204 सीटें आई हैं, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है. इस तरह उपलब्ध परिणामों में भाजपा कांग्रेस से 29 सीट आगे है.

जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष तरीके से दोबारा जांच की मांग की. कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वार्ड 102 में कांग्रेस प्रत्याशी जीत की स्थिति में था, लेकिन बाद में उसे 71 वोटों से हारा हुआ बता दिया गया. उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की. खाचरियावास ने दावा किया कि जयपुर में निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. वहीं, कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि झूठे आंकड़े जारी कर भाजपा को विजेता बताया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति प्रशासन के सामने दर्ज कराई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर की हॉट सीट

जयपुर नगर निगम चुनाव में हॉट सीट वार्ड 49 से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह सिंघानिया ने जीत दर्ज की. सिंघानिया ने कहा कि CM के विधानसभा क्षेत्र में जनता के प्यार और समर्थन से उन्हें जीत मिली. उन्होंने प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि अब कल से ही जनता के कार्यों के लिए प्रयास करेंगे.


चौमूं में भाजपा का मजबूत प्रदर्शन
चौमूं नगर परिषद में भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल की है. यहां कुल 45 वार्डों में भाजपा के खाते में 30 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें मिलीं. जमवारामगढ़ में भी भाजपा ने 35 में से 18 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. कालाडेरा में 20 में से 12 सीटों पर जीत के साथ भाजपा ने बहुमत हासिल किया.

शाहपुरा और खेजरोली में कांग्रेस आगे
शाहपुरा नगर परिषद में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. यहां कांग्रेस को 23, भाजपा को 20 और अन्य को 12 सीटें मिलीं. खेजरोली नगर पालिका में कांग्रेस ने 25 में से 17 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति बनाई. कानोता में कांग्रेस को 11 और नारायणा में 13 सीटें मिलीं. दूदू में कांग्रेस 12 सीटों के साथ सबसे आगे रही. यहां भाजपा को 10 और अन्य को 3 सीटें मिलीं. मनोहरपुर में भी कांग्रेस ने 15 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 14 सीटों पर रही.


कई निकायों में मुकाबला बेहद करीबी
बगरू में भाजपा 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन बहुमत से दूर है. बस्सी और किशनगढ़-रेनवाल में भाजपा को 15-15 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस दोनों जगह 12 सीटों पर रही. सांभर में भाजपा 11 और कांग्रेस 10 सीटों पर रही. फुलेरा में भाजपा 12 सीटों के साथ आगे रही. वाटिका में अन्य उम्मीदवारों ने 9 सीटें जीतकर अहम स्थिति बनाई. जोबनेर में भी अन्य उम्मीदवार 8 सीटों के साथ सबसे बड़े समूह के रूप में सामने आए, जबकि भाजपा को 7 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं.


जयपुर नगर निगम में भी भाजपा की बढ़त
जयपुर नगर निगम चुनाव के उपलब्ध परिणामों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है. अब तक भाजपा के 32, कांग्रेस के 23 और निर्दलीय उम्मीदवारों के 2 उम्मीदवारों की जीत सामने आई है. वार्ड 4 से भाजपा की पिंकी देवी शर्मा और वार्ड 55 से भाजपा की रिंकू उमरवाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 48 से भाजपा के सिद्धार्थ तोंदवाल जीते, जबकि वार्ड 114 से कांग्रेस के जकारिया शेरम विजयी रहे. वार्ड 5 से निर्दलीय देवेंद्र सिंह निठारवाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 47 का परिणाम EVM में तकनीकी खराबी के चलते रोका गया है. कुल मिलाकर जयपुर जिले के निकाय चुनाव में भाजपा की बढ़त के साथ कई क्षेत्रों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result Live: उदयपुर में लगातार 7वीं बार बना BJP का बोर्ड, जानिए कांग्रेस को कहां बढ़त, पढ़ें पल-पल अपडेट

Jaipur Nikay Chunav 2026: 150 टेबल, 302 राउंड और 15 लाख वोट... 14 सितंबर को तय होगी 'जयपुर की शहर सरकार'

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान निकाय चुनाव मे 70.01% मतदान, जानिए कहां कितनी वोटिंग

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan nikay chunav

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर निकाय चुनाव में BJP का दबदबा: कांग्रेस पीछे... CM OSD आनंद शर्मा की पत्नी भी विजयी
2
3
4
5