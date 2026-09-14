/जयपुर निकाय चुनाव में BJP का दबदबा: कांग्रेस पीछे... CM OSD आनंद शर्मा की पत्नी भी विजयी

Jaipur Civic Election: जयपुर जिले के 18 नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों के निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा ने बढ़त बनाई है. कुल 540 वार्डों में से 539 सीटों का परिणाम सामने आया है, जबकि एक सीट का परिणाम अभी बाकी है. उपलब्ध परिणामों के मुताबिक भाजपा ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस के खाते में 204 सीटें आई हैं, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 102 सीटों पर जीत हासिल की है. इस तरह उपलब्ध परिणामों में भाजपा कांग्रेस से 29 सीट आगे है.

जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष तरीके से दोबारा जांच की मांग की. कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वार्ड 102 में कांग्रेस प्रत्याशी जीत की स्थिति में था, लेकिन बाद में उसे 71 वोटों से हारा हुआ बता दिया गया. उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की. खाचरियावास ने दावा किया कि जयपुर में निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. वहीं, कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि झूठे आंकड़े जारी कर भाजपा को विजेता बताया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति प्रशासन के सामने दर्ज कराई है.

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जयपुर की हॉट सीट

जयपुर नगर निगम चुनाव में हॉट सीट वार्ड 49 से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह सिंघानिया ने जीत दर्ज की. सिंघानिया ने कहा कि CM के विधानसभा क्षेत्र में जनता के प्यार और समर्थन से उन्हें जीत मिली. उन्होंने प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि अब कल से ही जनता के कार्यों के लिए प्रयास करेंगे.



चौमूं में भाजपा का मजबूत प्रदर्शन

चौमूं नगर परिषद में भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल की है. यहां कुल 45 वार्डों में भाजपा के खाते में 30 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें मिलीं. जमवारामगढ़ में भी भाजपा ने 35 में से 18 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. कालाडेरा में 20 में से 12 सीटों पर जीत के साथ भाजपा ने बहुमत हासिल किया.

शाहपुरा और खेजरोली में कांग्रेस आगे

शाहपुरा नगर परिषद में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. यहां कांग्रेस को 23, भाजपा को 20 और अन्य को 12 सीटें मिलीं. खेजरोली नगर पालिका में कांग्रेस ने 25 में से 17 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति बनाई. कानोता में कांग्रेस को 11 और नारायणा में 13 सीटें मिलीं. दूदू में कांग्रेस 12 सीटों के साथ सबसे आगे रही. यहां भाजपा को 10 और अन्य को 3 सीटें मिलीं. मनोहरपुर में भी कांग्रेस ने 15 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 14 सीटों पर रही.



कई निकायों में मुकाबला बेहद करीबी

बगरू में भाजपा 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन बहुमत से दूर है. बस्सी और किशनगढ़-रेनवाल में भाजपा को 15-15 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस दोनों जगह 12 सीटों पर रही. सांभर में भाजपा 11 और कांग्रेस 10 सीटों पर रही. फुलेरा में भाजपा 12 सीटों के साथ आगे रही. वाटिका में अन्य उम्मीदवारों ने 9 सीटें जीतकर अहम स्थिति बनाई. जोबनेर में भी अन्य उम्मीदवार 8 सीटों के साथ सबसे बड़े समूह के रूप में सामने आए, जबकि भाजपा को 7 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं.



जयपुर नगर निगम में भी भाजपा की बढ़त

जयपुर नगर निगम चुनाव के उपलब्ध परिणामों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है. अब तक भाजपा के 32, कांग्रेस के 23 और निर्दलीय उम्मीदवारों के 2 उम्मीदवारों की जीत सामने आई है. वार्ड 4 से भाजपा की पिंकी देवी शर्मा और वार्ड 55 से भाजपा की रिंकू उमरवाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 48 से भाजपा के सिद्धार्थ तोंदवाल जीते, जबकि वार्ड 114 से कांग्रेस के जकारिया शेरम विजयी रहे. वार्ड 5 से निर्दलीय देवेंद्र सिंह निठारवाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 47 का परिणाम EVM में तकनीकी खराबी के चलते रोका गया है. कुल मिलाकर जयपुर जिले के निकाय चुनाव में भाजपा की बढ़त के साथ कई क्षेत्रों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

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