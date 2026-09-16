/Rajasthan Local Body Elections : BJP की बोर्ड गठन की बिसात तेज, बहुमत पर फोकस, निर्दलियों-बागियों के लिए खुले दरवाजे !

Rajasthan Nikay Chunav :राजस्थान निकाय चुनावों के परिणाम आने के बाद अब बीजेपी ने निकायों में बोर्ड बनाने की कवायद तेज कर दी है. निकाय चुनावों के परिणाम के बाद तस्वीर साफ हो गई है और अब बीजेपी का फोकस अधिक से अधिक निकायों में बोर्ड बनाने पर है. मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष बनाने को लेकर बीजेपी ने सियासी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. वहीं, जिन निकायों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीयों और बागियों को साधने की कवायद भी तेज हो गई है. इसके लिए बीजेपी ने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.

कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम बैरवा का पलटवार

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निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब बीजेपी ने बोर्ड गठन को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है. प्रदेश में निकायों के बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बीजेपी का फोकस अब अधिक से अधिक निकायों में अपना बोर्ड बनाने पर है. मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी ने रणनीति शुरू कर दी है. जिन निकायों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां बोर्ड गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. वहीं, जिन निकायों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, वहां निर्दलीय पार्षदों को साधने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है.

बोर्ड गठन के लिए बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है.पार्टी प्रदेश संगठन की सलाह पर विधायक, विधायक प्रत्याशी और स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

जहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की जरूरत है, वहां स्थानीय नेता पार्टी के पक्ष में समीकरण बैठाने का काम कर रहे है. अधिक से अधिक निकायों में बीजेपी का बोर्ड बने, इसके लिए बागियों और निर्दलीयों के लिए भी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की.

बीजेपी जो कहती है, वो करती है -बैरवा

बैरवा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है. ढाई साल में हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया. पेपर लीक करने वालों को जेल में डाला और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है, वो करती है. इसीलिए निकाय चुनावों में जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है. कांग्रेस के चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों पर बैरवा ने कहा कि जहां-जहां पिछड़ते हैं, वहां आरोप लगाते हैं। कभी EVM पर और कभी दूसरे आरोप लगाते हैं. जनता का मत सबके सामने है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वार्ड में चुनाव हारने के सवाल पर बैरवा ने कहा कि उनको पूछो, हम पर आरोप लगाते हैं, आपने क्या किया ? बोर्ड गठन को लेकर बैरवा ने कहा कि अधिक से अधिक सभापति और पालिका अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे.

सिम्बल वितरण और नामों के मंथन में जुटा प्रदेश संगठन

वहीं, बीजेपी ने बोर्ड गठन को लेकर सिब्बल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिनभर हलचल रही. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी सहित पार्टी के तमाम नेता प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे. बोर्ड गठन को लेकर मंथन के बाद संबंधित निकायों के प्रभारियों को सिब्बल सौंपे जा रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि जिस तरह टिकट वितरण को लेकर नीचे से लेकर प्रदेश संगठन तक चर्चा की गई थी, उसी तरह निकाय अध्यक्ष के लिए भी चर्चा के बाद नाम तय किए जा रहे है. निर्दलीय और बागियों को साथ लाने को लेकर बगड़ी ने कहा कि जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, वह हमारे साथ जुड़ सकता है।निकायों के अध्यक्ष के तौर पर युवाओं को मौका देने के सवाल पर बगड़ी ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को टिकट दिए हैं और सभी की राय लेकर निकाय अध्यक्ष के नाम तय किए जा रहे है.

निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस बोर्ड गठन पर है. जहां बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां बोर्ड गठन की तैयारी है, तो वहीं बहुमत से दूर निकायों में निर्दलीयों और बागियों को साधने की रणनीति काम किया जा रहा है, अब देखना होगा कि बीजेपी कितने निकायों में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होती है और किन चेहरों को मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है.