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क्या बदल गए हैं LPG गैस के नियम ? जानें 25, 35 और 45 दिन के दावों का सच!

Rajasthan LPG Booking: एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग लेकर लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि अगला सिलेंडर कितने दिनों बाद बुक किया जा सकता है क्योंकि इसको लेकर 25, 35 और 45 दिन के दावे किए जा रहे हैं. जानें क्या है सच. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 25, 2026, 05:21 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 05:21 PM IST

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क्या बदल गए हैं LPG गैस के नियम ? जानें 25, 35 और 45 दिन के दावों का सच!

Rajasthan LPG Booking: इन दिन सोशल मीडिया पर एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग लेकर अलग-अलग दावें किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि अगला सिलेंडर कितने दिनों बाद बुक किया जा सकता है.

इस मामले को लेकर कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि बुकिंग के दौरान उन्हें 35 दिन बाद दोबारा बुक करने का मैसेज आ रहा. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें बुकिंग के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है.

किसी भी तरह का कोई नया बदलाव नहीं हुआ

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वहीं, इस मामले के सामने आने के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि गैस बुकिंग के मौजूदा नियमों में किसी भी तरह का कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. नियम के अनुसार, शहरों में 25 दिन के अंतराल पर बुकिंग होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह 45 दिन के गैप में बुकिंग कर सकते हैं.

वेबसाइट पर करेंचेक

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भ्रामक दावों का खंडन किया. ऐसे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल मंत्रालय या अपनी गैस एजेंसी की वेबसाइट पर चेक और भरोसा करें.

बार-बार हो रहा सर्वर डाउन

वहीं, एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग आने के कारण सर्वर बार-बार डाउन हो रहे हैं. कई उपभोक्ता बुकिंग तो कर पा रहे हैं लेकिन डिलीवरी के समय जरूरी ओटीपी या डिजिटल कोड उनके मोबाइल पर नहीं पहुंच रहा, जिससे परेशानी हो रही है. तकनीकी समस्याओं के चलते लोग अब दोबारा ऑफलाइन तरीके अपनाने लगे हैं. गैस एजेंसियों के दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, जहां उपभोक्ता सीधे पहुंचकर बुकिंग कराने में लगे हैं.

1 करोड़ 83 लाख उपभोक्ता
तेल कंपनियों के अनुसार, फिलहाल में राजस्थान में में करीब 4 दिन का बैकलॉग चल रहा है और 86 प्रतिशत डिलीवरी ओटीपी सिस्टम के जरिए हो रही है. राज्य में करीब 1,325 गैस एजेंसियां काम कर रही हैं. बता दें कि प्रदेश में तेल कंपनियों के करीब 1 करोड़ 83 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 75 लाख उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं.
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