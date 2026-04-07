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LPG संकट अभी खत्म नहीं! जयपुर समेत प्रदेश में सिलेंडर की मारामारी, 5 दिन का बना बैकलॉग

Jaipur News: राजस्थान में LPG संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और करीब 14 लाख उपभोक्ता अब भी सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं. तेल कंपनियां रोजाना लगभग 2.80-2.90 लाख सिलेंडर सप्लाई कर रही हैं लेकिन पैनिक बुकिंग के कारण 4-5 दिन का बैकलॉग बना हुआ है. इस बीच ऑटो LPG की मांग में 363% की भारी बढ़ोतरी और डीजल की बिक्री में 21.5% उछाल ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. वहीं, अधिकारियों का दावा है कि जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 07, 2026, 11:10 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 11:10 AM IST

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LPG संकट अभी खत्म नहीं! जयपुर समेत प्रदेश में सिलेंडर की मारामारी, 5 दिन का बना बैकलॉग

Jaipur News: अमेरिका-ईरान युद्ध के असर के बाद शुरू हुआ एलपीजी संकट अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. राजस्थान में करीब 14 लाख उपभोक्ता अब भी सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, तेल कंपनियां हर दिन करीब 2.80 से 2.90 लाख सिलेंडर की सप्लाई का दावा कर रही हैं. तीनो तेल कंपनियों के स्टेट कॉर्डिनेटर मनोज गुप्ता के मुताबिक घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन मार्च में हुई पैनिक बुकिंग के चलते अभी भी करीब 4 दिन का बैकलॉग बना हुआ है. वहीं ऑटो एलपीजी की मांग में 363 फीसदी का उछाल और डीजल की बिक्री में 21.5 फीसदी बढ़ोतरी ने हालात और चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं.

लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई पर ‘पैनिक बुकिंग’ का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है. राज्य में करीब 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें अब भी सिलेंडर का इंतजार है. तेल कंपनियों के स्टेट कॉर्डिनेटर के अनुसार घरेलू LPG में फिलहाल 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है, जिसे धीरे-धीरे कवर किया जा रहा है.

मीडिया से बातचीत में स्टेट कॉर्डिनेटर मनोज गुप्ता ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सामान्य है, लेकिन LPG की सप्लाई पर मार्च में आई अप्रत्याशित बुकिंग का दबाव बना हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे सप्ताह में हुई भारी बुकिंग ने वितरण व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसका असर अब तक दिख रहा है.

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डिमांड जितनी, उतनी ही सप्लाई-फिर भी राहत नहीं
प्रदेश में फिलहाल हर दिन करीब 2.80 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही है और लगभग उतनी ही डिलीवरी भी की जा रही है. इसके बावजूद पुराना बैकलॉग पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.


डिजिटल ट्रैकिंग की ओर बढ़ता सिस्टम
घरेलू LPG वितरण को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में तेजी आई है. वर्तमान में 95-96 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है, जिसे जल्द 100 फीसदी करने की तैयारी है. सप्लाई का वेरिफिकेशन भी डिजिटल माध्यम से किया जाएगा.


घरेलू कनेक्शन पर ब्रेक, कॉमर्शियल जारी
तेल कंपनियों ने फिलहाल नए घरेलू LPG कनेक्शन जारी करना रोक दिया है, जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन जारी हैं. कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई अभी सामान्य खपत का करीब 70 फीसदी ही की जा रही है और सेक्टर के अनुसार सीमित वितरण हो रहा है.


ऑटो LPG की मांग में रिकॉर्ड उछाल
जयपुर सहित अन्य शहरों में ऑटो रिक्शा चालकों की लंबी कतारों के पीछे LPG की बढ़ती मांग बड़ा कारण है. मार्च 2026 में ऑटो LPG की मांग में 363 फीसदी की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई. जहां मार्च 2025 में खपत 131 मीट्रिक टन थी, वहीं इस साल यह बढ़कर 607 मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गई. बढ़ती मांग को देखते हुए सभी पंपों पर 24×7 सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं.


अफवाहों से बढ़ी डीजल की खपत
सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का असर पेट्रोल-डीजल पर भी दिखा. मार्च में इनकी बिक्री में डीजल की बिक्री में 21.5 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया. अधिकारियों के मुताबिक यह वृद्धि सामान्य मांग नहीं, बल्कि पैनिक खरीदारी का नतीजा है.

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