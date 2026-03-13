Zee Rajasthan
गैस नहीं मिल रही तो चूल्हा जलाएंगे? कांग्रेस ने सरकार को घेरा, ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक होगा विरोध प्रदर्शन

Rajasthan LPG shortage: प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने गैस संकट को लेकर सरकार को घेरते हुए ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 13, 2026, 09:26 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 09:26 AM IST

गैस नहीं मिल रही तो चूल्हा जलाएंगे? कांग्रेस ने सरकार को घेरा, ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक होगा विरोध प्रदर्शन

Rajasthan LPG Gas News: राजस्थान में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. यह संकट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (ईरान-इजराइल-अमेरिका) में चल रहे तनाव और युद्ध के प्रभाव से जुड़ा माना जा रहा है, जिससे एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है.


कांग्रेस का प्रदर्शन ऐलान
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा. कांग्रेस ने 12 और 13 मार्च को जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया, जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की योजना बनाई गई है. डोटासरा ने कहा कि गैस की कमी से सामान्य जनजीवन, शादियां, सामाजिक कार्यक्रम और पर्यटन प्रभावित हो रहा है.


सरकार पर गंभीर आरोप
डोटासरा ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और कोरोना जैसी लंबी कतारें अब गैस सिलेंडर के लिए लग रही हैं. उन्होंने कहा कि कालाबाजारी बढ़ गई है, होटलों में प्लेट रेट बढ़े हैं और पर्यटक आना बंद कर रहे हैं. कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है. उन्होंने मांग की कि शादियों के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, उद्योगों के बिजली बिल माफ हों और बेरोजगारों को पैकेज दिया जाए.

जूली का तंज और मांग
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार दावा करती है कोई कमी नहीं, लेकिन पूरे देश में कोहराम मचा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के पास कितने सिलेंडर हैं और तैयारी क्या है? कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से इंडस्ट्रीज प्रभावित हैं. जूली ने तंज कसा कि अगर हालात ऐसे रहे तो बीजेपी नेता चूल्हे पर रोटी सेंकने के फायदे बताने लगेंगे. उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.


संकट का व्यापक असर
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा. यह मुद्दा विधानसभा में भी गरमाया था, जहां कांग्रेस ने वॉकआउट किया. राज्य सरकार ने कमी से इनकार किया है, लेकिन विपक्ष इसे विदेश नीति की नाकामी बता रहा है. आम लोगों, होटलों और छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ रहा है, जिससे राजनीतिक घमासान जारी है.

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा. यह मुद्दा विधानसभा में भी गरमाया था, जहां कांग्रेस ने वॉकआउट किया. राज्य सरकार ने कमी से इनकार किया है, लेकिन विपक्ष इसे विदेश नीति की नाकामी बता रहा है. आम लोगों, होटलों और छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ रहा है, जिससे राजनीतिक घमासान जारी है.


