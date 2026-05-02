/राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज पूरी लिस्ट यहां देखें

Rajasthan LPG Price Today:राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है और पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, कॉमर्शियल एलपीजी (19 किलोग्राम) सिलेंडर के दामों में बड़ा उछाल देखा गया है. जयपुर में इसका रेट ₹3,099.00 पहुंच गया है, जो पिछले महीने के ₹2,106.00 के मुकाबले काफी ज्यादा है.

राज्यभर में जिलावार एलपीजी कीमतों में हल्का-फुल्का अंतर देखने को मिल रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे सिलेंडर भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतें चिंता का कारण बन सकती हैं.

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अगर जिलों की बात करें तो अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कॉमर्शियल ₹3,051.50 पर उपलब्ध है, जबकि अलवर में यह ₹933.00 और ₹3,134.50 है. बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में घरेलू सिलेंडर की कीमत क्रमशः ₹940.50 और ₹962.50 तक पहुंच गई है, वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर यहां ₹3,166.50 और ₹3,195.00 के स्तर पर है.

कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट्स

बारां, बाड़मेर और भरतपुर जैसे जिलों में घरेलू सिलेंडर ₹924 से ₹939 के बीच है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3,120 से ₹3,143 के बीच बिक रहा है. भीलवाड़ा, बीकानेर और बूंदी में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां घरेलू सिलेंडर ₹924 से ₹934 के बीच है और कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3,085 से ₹3,140 तक पहुंच चुका है.

चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹952.50 और कॉमर्शियल ₹3,185.00 है, जो राज्य में ऊंचे दामों में गिना जा रहा है. इसी तरह प्रतापगढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹959.50 और कॉमर्शियल ₹3,205.00 तक पहुंच गया है, जो सबसे ज्यादा दरों में शामिल है. उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जैसे जिलों में भी कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं.

दूसरी ओर, सीकर, दौसा और नागौर जैसे जिलों में घरेलू सिलेंडर ₹918 से ₹924 के बीच उपलब्ध है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3,100 से ₹3,113 के आसपास है. जोधपुर और पाली में भी दाम अपेक्षाकृत संतुलित हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि लगभग सभी जिलों में घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब ₹992 से ₹993 तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे छोटे कारोबारियों और खानपान से जुड़े व्यवसायों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है.

ताजा अपडेट उपभोक्ताओं के लिए बेहद अहम

विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों और परिवहन लागत में बदलाव के चलते कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है क्योंकि उनके सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं.

राजस्थान में एलपीजी के दामों का यह ताजा अपडेट उपभोक्ताओं के लिए बेहद अहम है. जहां घरेलू उपभोक्ताओं को राहत है, वहीं कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए खर्च बढ़ गया है. ऐसे में आम लोगों और व्यापारियों को अपने बजट की योजना बनाते समय इन नई दरों को ध्यान में रखना होगा.

Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.