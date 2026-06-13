Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले पहुंच आ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और 18 से 25 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 13, 2026, 03:34 PM|Updated: Jun 13, 2026, 03:34 PM
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?
Image Credit: Rajasthan Monsoon

Rajasthan Monsoon: उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसी बीच राहत की खबर सामने आ रही है. भारत के कई हिस्सों दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अब राजस्थान में भी समय से पहले आ सकता है.


मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक, इस साल प्रदेश में मानसून समय से पहले पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशान राहत मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

18 से 25 जून के बीच पहुंच सकता है मानसून

वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 से 30 जून के बीच आता है, लेकिन इस बार अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों की वजह से मानसून 18 से 25 जून के बीच पहुंच सकता है. बिहार के साथ कई प्रदेशों में मानसून ने तय समय से पहले आ गया है. बिहार में जहां मानसून के 15 जून तक पहुंचने का अनुमान था, वहीं, उसने 11 जून को ही एंट्री कर ली. इसी के चलते कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी मानसून जल्दी आ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, 12 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के पूरे उत्तर-पश्चिमी हिस्से, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के कुछ और इलाकों तक पहुंच चुका है. फिलहाल में मानसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर, धनबाद, पुरुलिया और पारादीप से होकर गुजर जा रही है. वहीं, आने वाले दो से तीन दिनों में मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है.

सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और श्चिमी विक्षोभ का असर

हालांकि राजस्थान में अभी वास्तविक मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही होने के साथ रुक-रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

मौसम विभाग ने 13 से 16 जून के बीच जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के अनेक इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने, मेघगर्जन और मध्यम से तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.


इसके साथ ही अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और श्रीगंगानगर में ओले भी गिर सकते हैं. बारिश होने से अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

SMS संविदाकर्मी मौत मामला: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

'भारत भाग्य विधाता' के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंची कंगना रनौत के लुक्स ने जीता दिल

कौन है, जो शिक्षक से बने विधायक, जयकृष्ण पटेल अब SOG के रडार पर, फर्जी BA डिग्री की जांच शुरू

फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल गंभीर घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

Rajasthan News: जयपुर में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक, CCTV में कैद ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ जैसे चोर, इलाके में दहशत

Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

राजस्थान में दोपहर 12 बजे अचानक बढ़े गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

Rajasthan News: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में CM भजनलाल शर्मा शामिल, नर्सिंग कर्मियों का किया सम्मान

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

TAGS:
Rajasthan news
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?
Rajasthan news
2
Sikar News
3
Jaipur News
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan Crime