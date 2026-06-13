/Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?

Rajasthan Monsoon: उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसी बीच राहत की खबर सामने आ रही है. भारत के कई हिस्सों दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अब राजस्थान में भी समय से पहले आ सकता है.



मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक, इस साल प्रदेश में मानसून समय से पहले पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशान राहत मिल सकती है.

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18 से 25 जून के बीच पहुंच सकता है मानसून

वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 से 30 जून के बीच आता है, लेकिन इस बार अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों की वजह से मानसून 18 से 25 जून के बीच पहुंच सकता है. बिहार के साथ कई प्रदेशों में मानसून ने तय समय से पहले आ गया है. बिहार में जहां मानसून के 15 जून तक पहुंचने का अनुमान था, वहीं, उसने 11 जून को ही एंट्री कर ली. इसी के चलते कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी मानसून जल्दी आ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, 12 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के पूरे उत्तर-पश्चिमी हिस्से, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के कुछ और इलाकों तक पहुंच चुका है. फिलहाल में मानसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर, धनबाद, पुरुलिया और पारादीप से होकर गुजर जा रही है. वहीं, आने वाले दो से तीन दिनों में मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है.

सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और श्चिमी विक्षोभ का असर

हालांकि राजस्थान में अभी वास्तविक मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही होने के साथ रुक-रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

मौसम विभाग ने 13 से 16 जून के बीच जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के अनेक इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने, मेघगर्जन और मध्यम से तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.



इसके साथ ही अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और श्रीगंगानगर में ओले भी गिर सकते हैं. बारिश होने से अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

