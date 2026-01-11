Zee Rajasthan
मालवीय की कांग्रेस वापसी मामले में BJP सन्न, प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कही ये बड़ी बात

Rajasthan politics: बीजेपी में आए महेंद्र जीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 11, 2026, 06:42 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 06:42 PM IST

मालवीय की कांग्रेस वापसी मामले में BJP सन्न, प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कही ये बड़ी बात

Rajasthan News: लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए महेंद्र जीत मालवीय की घर वापसी की बात पर बीजेपी सन्न रह गई. मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर के मामले में बीजेपी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है. वहीं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने सधा हुआ बयान देते हुए कहा कि मालवीय एडजस्ट क्यों नहीं हुए वो ही बता सकते हैं?

वागड़ के आदिवासी नेता के रूप में शुमार महेंद्रजीत मालवीय 19 फरवरी 2024 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. इसे राजस्थान की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना गया. मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वॉइन करना बताया. वहीं, अब मालवीय ने बीजेपी में दम घुटने की बात कहकर कांग्रेस में घर वापसी की बात कही है. दूसरी ओर बीजेपी के नेता इस मामले में बयान देने से बचते रहे हैं.

प्रभारी-अध्यक्ष ने एक-दूसरे पर टाला
मालवीय के कांग्रेस वापसी के सवाल पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ इशारा करके कहा कि अध्यक्षजी देंगे. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी जी देंगे. इस तरह एक दूसरे पर टालते हुए दोनों वहां से चले गए. इस बीच अन्य पदाधिकारी भी इस मामले में कुछ कहने से बचते रहे. हालांकि करीब दो घंटे बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अग्रवाल कार में बैठकर रवाना हो रहे थे, तब उनसे इस मामले में पूछा तो पहले वो बोले इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, उस पर नहीं बोलना है मुझे.

इसके बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने मालवीय को लेकर सधा हुआ बयान दिया. दाधीच ने कहा कि मालवीय बीजेपी में एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो ही बता सकते हैं. उनका पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ, उनसे पूछिए. मालवीय की ज्वॉइनिंग कराने को लेकर कहा कि कुछ निर्णय लिपिकीय होते हैं. हमारे यहां तो साफ है नेतृत्व का आदेश मानना है. ऐसे सभी विषयों पर नेतृत्व चिंता करता है आगे भी करेगा.

वहीं, दाधीच ने कांग्रेस के धरने को लेकर भी कहा कि कांग्रेस के पास धरने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है. कांग्रेस पहले जनता को मत भ्रम करने का काम किया. अब ईश्वर ने उनकी मतिभ्रम कर दी है, जिससे अब देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ काम नहीं बचा. देश के सभी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि मनरेगा से मजबूत होगी. जनता को लटकाना भटकाना चाहती है उसमें सफल नहीं होगी.

