/राजस्थान में करोड़ों की लूट, गलत दस्तावेजों के जरिए 30 शिक्षण संस्थानों ने उठा ली स्कॉलरशिप

Jaipur News: राजस्थान में स्कॉलरशिप के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. गलत दस्तावेजो के जरिए करोड़ों की छात्रवृत्ति ली.उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से सालो तक छात्रवृत्ति लेने का खेल चला.

स्कॉलरशिप के नाम से करोड़ों की लूट

राजस्थान में फर्जी स्कॉलरशिप के नाम से शिक्षण संस्थानों ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया. फर्जी दस्तावेजों के जरिए कूटरचित तरीके से छात्रवृत्ति का खुलासा हुआ यानि बिना छात्रों के ही शिक्षण संस्थान करोड़ों की छात्रवृत्ति लेते रहे. चौकाने वाली बात ये है कि ये फर्जीवाड़ा एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 शिक्षण संस्थानों ने खुला खेल किया. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जरिए स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने झूठे दस्तावेजों के जरिए छात्रवृत्ति योजना के नाम से करोड़ों की लूट मचाई. अब राज्य सरकार ने इन 30 शिक्षण संस्थानों को 3 से 5 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है.

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उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है?

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स को 10वीं कक्षा के बाद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

मुख्य पात्रता

आवेदक को संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. छात्र अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), या आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC, General) से संबंधित होना चाहिए. विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त राजकीय या निजी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय सीमा संबंधित वर्ग और राज्य के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है.

ये शिक्षण संस्थान, जिन्होंने मचाई लूट

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनीमल सांइस अलवर,एन प्राइवेट इंड्रस्टीयल इंस्टट्यूट , आयुष्मान इंड्रस्टीयल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, बालाजी, बीआर डिग्री कॉलेज, चंदेल इंस्टट्यूट, गुरूकृपा महाविघायल, गुरूकुल पोलोटेक्टिनक कॉलेज चौमूं, गुरूकुल आईटीआई, आईजीएम बीएसटीसी स्कूल, ज्योतिबा ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, किसान प्राइवेट इंस्ट्यूट, मेरीगोल्ड बीएड कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद बोस मेडिकल कॉलेज जयपुर, आरेस प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टट्यूट, राज टीगोर इंडस्क्ट्रीयल इंस्टट्यूट, रविंद्र नाथ टेगोर लॉ कॉलेज, सरस्वती प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्स्टूट, श्रीश्याम प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, एसएलबीएस, स्वाभीमान, विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई मोलासर नागौर.

डिबार हुए, अब एफआईआर दर्ज होगी

लूट मचाने वाले शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ 3 साल तक के लिए या संस्थान को होल्ड किए जाने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए जो भी बाद में हो उसे डिबार किया जा गया है. इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के लंबित सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है. अब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग धाराएं 420,177,197,198,199,200 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएगा.