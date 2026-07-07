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राजस्थान में करोड़ों की लूट, गलत दस्तावेजों के जरिए 30 शिक्षण संस्थानों ने उठा ली स्कॉलरशिप

राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि करीब 30 शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों और कथित रूप से काल्पनिक या अपात्र छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति का दावा कर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाय.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jul 07, 2026, 03:36 PM|Updated: Jul 07, 2026, 03:36 PM
राजस्थान में करोड़ों की लूट, गलत दस्तावेजों के जरिए 30 शिक्षण संस्थानों ने उठा ली स्कॉलरशिप
Image Credit: File photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में स्कॉलरशिप के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. गलत दस्तावेजो के जरिए करोड़ों की छात्रवृत्ति ली.उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से सालो तक छात्रवृत्ति लेने का खेल चला.

स्कॉलरशिप के नाम से करोड़ों की लूट
राजस्थान में फर्जी स्कॉलरशिप के नाम से शिक्षण संस्थानों ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया. फर्जी दस्तावेजों के जरिए कूटरचित तरीके से छात्रवृत्ति का खुलासा हुआ यानि बिना छात्रों के ही शिक्षण संस्थान करोड़ों की छात्रवृत्ति लेते रहे. चौकाने वाली बात ये है कि ये फर्जीवाड़ा एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 शिक्षण संस्थानों ने खुला खेल किया. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जरिए स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने झूठे दस्तावेजों के जरिए छात्रवृत्ति योजना के नाम से करोड़ों की लूट मचाई. अब राज्य सरकार ने इन 30 शिक्षण संस्थानों को 3 से 5 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है.

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उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स को 10वीं कक्षा के बाद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

मुख्य पात्रता
आवेदक को संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. छात्र अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), या आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC, General) से संबंधित होना चाहिए. विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त राजकीय या निजी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय सीमा संबंधित वर्ग और राज्य के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है.

ये शिक्षण संस्थान, जिन्होंने मचाई लूट
रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनीमल सांइस अलवर,एन प्राइवेट इंड्रस्टीयल इंस्टट्यूट , आयुष्मान इंड्रस्टीयल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, बालाजी, बीआर डिग्री कॉलेज, चंदेल इंस्टट्यूट, गुरूकृपा महाविघायल, गुरूकुल पोलोटेक्टिनक कॉलेज चौमूं, गुरूकुल आईटीआई, आईजीएम बीएसटीसी स्कूल, ज्योतिबा ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, किसान प्राइवेट इंस्ट्यूट, मेरीगोल्ड बीएड कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद बोस मेडिकल कॉलेज जयपुर, आरेस प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टट्यूट, राज टीगोर इंडस्क्ट्रीयल इंस्टट्यूट, रविंद्र नाथ टेगोर लॉ कॉलेज, सरस्वती प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्स्टूट, श्रीश्याम प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, एसएलबीएस, स्वाभीमान, विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई मोलासर नागौर.

डिबार हुए, अब एफआईआर दर्ज होगी
लूट मचाने वाले शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ 3 साल तक के लिए या संस्थान को होल्ड किए जाने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए जो भी बाद में हो उसे डिबार किया जा गया है. इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के लंबित सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है. अब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग धाराएं 420,177,197,198,199,200 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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