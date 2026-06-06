/Rajasthan Politics: 'सचिन पायलट को भूलने नहीं देंगे गहलोत', BJP ने मानेसर बयान पर साधा निशाना

Jaipur News: जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर प्रकरण को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है. BJP नेताओं ने गहलोत के बयान को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हुए पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का मुद्दा उठाया है.

BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मानेसर प्रकरण को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी भूल नहीं सकते. उन्होंने दावा किया कि यदि सचिन पायलट इस घटनाक्रम को पीछे छोड़ना भी चाहें, तब भी गहलोत उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे.

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'पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते गहलोत'

मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत की राजनीति का उद्देश्य सचिन पायलट को आगे बढ़ने से रोकना है. उनका कहना था कि गहलोत बार-बार पुराने घटनाक्रम का जिक्र कर यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि अतीत की घटनाओं के लिए पायलट जिम्मेदार थे.

राठौड़ ने कहा कि कुछ समय पहले भी यह कहा गया था कि अब वह संभल गए हैं और ऐसी गलती नहीं करेंगे. उनके अनुसार, इस तरह के बयान यह संकेत देते हैं कि पहले गलती हुई थी और बहकावे में आने की बात भी स्वीकार की जा रही है. BJP नेता ने यह भी कहा कि गहलोत यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं.

कांग्रेस में खींचतान का लगाया आरोप

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक खींचतान लगातार बनी रहेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं.

राठौड़ ने कांग्रेस पर BJP के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी अपने ही नेताओं के बीच एकजुटता बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में धीरे-धीरे अशोक गहलोत का राजनीतिक प्रभाव कम होता जा रहा है.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी साधा निशाना

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत का बयान उनकी हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ रही है.

बेढम ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं और कानून व्यवस्था के मुद्दे चर्चा में रहे. उन्होंने यह भी कहा कि उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मानेसर जाने की घटना हुई थी, जिसकी याद एक बार फिर ताजा की जा रही है.

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ी हलचल

BJP नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है और इसी कारण पुराने राजनीतिक घटनाक्रम बार-बार चर्चा में लाए जा रहे हैं. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से कांग्रेस की आंतरिक स्थिति उजागर हो रही है.

फिलहाल, मानेसर प्रकरण को लेकर अशोक गहलोत के बयान और उस पर BJP की प्रतिक्रिया के बाद राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है.