/राजस्थान में पशुपालकों के लिए बड़ी राहत! 42 लाख पशुओं का फ्री बीमा, जानें पूरी योजना

Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना के तहत 42 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा होगा. पशु की मौत पर ₹40,000 तक सहायता मिलेगी. बिना प्रीमियम किसानों को बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच मिलेगा.
Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है. इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालक किसानों को उनके दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि अचानक होने वाले नुकसान से उनकी आजीविका प्रभावित न हो.
ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन केवल आय का साधन ही नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रमुख आधार है. ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण पशुओं की मृत्यु किसानों के लिए भारी आर्थिक संकट पैदा कर देती है. इस योजना के जरिए सरकार ने पशुपालकों को एक मजबूत सुरक्षा कवच देने की पहल की है, जिससे वे बिना किसी डर के अपने पशुपालन कार्य को जारी रख सकें.
किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा
योजना के तहत प्रदेश में कुल 42 लाख दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 21 लाख के लक्ष्य से दोगुना है. यह बीमा एक वर्ष के लिए मान्य होगा और इसे हर साल नवीनीकृत कराया जा सकेगा. खास बात यह है कि पशुपालकों को इसके लिए किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा. बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹40,000 तय की गई है.
पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी
संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. रामकिशन महावर के अनुसार, अब तक राज्य में 34.34 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 19.37 लाख पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी है. फरवरी 2026 तक कुल 10,756 दावों का निस्तारण करते हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पशुपालकों को दी जा चुकी है, जो इस योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है.
संभागीय अतिरिक्त निदेशक डॉ. खुशीराम मीना ने इस योजना को पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं बताया है. उनका कहना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है.
पशुओं की आयु सीमा निर्धारित की गई
योजना के अंतर्गत एक पशुपालक अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस, या फिर 1 गाय और 1 भैंस का बीमा करा सकता है. इसके अलावा 10 बकरी, 10 भेड़ या 10 ऊँट तक का बीमा भी कराया जा सकता है. इसके लिए पशुओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है. योजना का लाभ केवल जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों को मिलेगा, जिनमें गोपाल क्रेडिट कार्ड और ‘लखपति दीदी’ योजना से जुड़े पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
जरूरी है पशुओं की टैगिंग
इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है. बीमा का लाभ आग, सड़क दुर्घटना, जहरीला चारा खाने, सांप या जहरीले कीड़े के काटने तथा बीमारियों से मृत्यु जैसी परिस्थितियों में दिया जाएगा.
योजना के तहत पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके. यदि किसी कारणवश टैग गुम हो जाता है, तो पुनः टैगिंग की व्यवस्था भी की गई है.
मंगला पशु बीमा योजना पशुपालक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है. यह न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने में सहायक है. ऐसे में सभी पशुपालकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने पशुओं का बीमा समय पर कराना चाहिए.
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