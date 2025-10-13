Zee Rajasthan
राजस्थान के कई स्कूलों मे दिपावली की छुट्टियों पर भी होगी पढ़ाई, कोर्ट से मिली राहत

Rajasthan News : राजस्थान में दीपावली अवकाश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ शिक्षा विभाग है, तो दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालक और अब मामला पहुंच गया है कोर्ट तक

Published: Oct 13, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 03:27 PM IST

Rajasthan News : शिक्षा विभाग ने दीपावली अवकाश के दौरान स्कूल खोलने पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी थी. आदेश में कहा गया था कि अगर अवकाश के दौरान स्कूल खुले पाए गए, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी.

वहीं, निजी स्कूल संघ ने विभाग के आदेशों का विरोध करते हुए साफ कहा "हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे" स्कूल क्रांति संघ की प्रदेश अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने कहा कि विभाग के आदेश तानाशाही जैसे हैं, और उन्होंने खुली चेतावनी दी कि स्कूल अवकाश के दौरान भी खुले रहेंगे.

राजधानी जयपुर में कई निजी स्कूलों ने विभाग के आदेशों को नज़रअंदाज़ करते हुए स्कूल खोले रखे. शिक्षा विभाग की चेतावनी के बाद मामला अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है.

कोर्ट ने कहा की दीपावली अवकाश में स्कूल खोलने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिक्षा विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. कोऑर्डिनेट टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर निजी स्कूल संचालक बच्चों को पढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग को क्या आपत्ति है, ऐसे में पूरे मामले को जो लेकर जो स्कूल कोर्ट पहुंचे थे राजधानी के उन छह बड़े निजी स्कूलों को कोर्ट ने फिलहाल स्कूल खोलने की अनुमति दी है. कोर्ट के इस आदेश से निजी स्कूल संचालकों में राहत की लहर है.

इस मामले को लेकर उनऐडेड स्कूल सोसाइटी संघ के अध्यक्ष दामोदर गोयल का कहना है कि हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं फिर शिक्षा विभाग इस तरह के आदेश क्यों जारी कर रहा है. शिक्षा विभाग के इन आदेशों की पालना करने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरेगा. तो एक तरफ विभाग का आदेश, दूसरी तरफ कोर्ट की राहत , अब देखना होगा शिक्षा विभाग इस पर आगे क्या रुख अपनाता है.

