/राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

Rajasthan Government Transfers: राजस्थान में शनिवार देर रात से लेकर आज तक विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, पुलिस, होमगार्ड और पंचायतीराज संस्थाओं में हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए गए. कई विभागों ने अलग-अलग तबादला सूचियां जारी कर नई तैनातियां दी हैं.

PHED में आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में देर रात बड़े स्तर पर तबादला सूची जारी की गई. विभाग में 12 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 44 अधीक्षण अभियंता, 195 अधिशासी अभियंता और 379 सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया. यह विभाग की बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जा रही है.

सहकारिता विभाग में 119 अधिकारियों का तबादला

सहकारिता विभाग ने भी तबादला सूची जारी करते हुए 119 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं. सूची में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

कृषि विभाग ने जारी की दो अलग-अलग तबादला सूचियां

कृषि विभाग ने तबादलों की दो अलग-अलग सूचियां जारी की हैं. पहली सूची में 324 कार्मिकों का तबादला किया गया है. इसमें सहायक अनुभाग अधिकारी, मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पद, कनिष्ठ अभियंता, कृषि अन्वेषक, प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक शामिल हैं.

दूसरी सूची में 1135 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इस सूची में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और कृषि पर्यवेक्षक शामिल हैं. दोनों आदेश कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए.

पशुपालन विभाग में दो स्तर पर बड़े तबादले

पशुपालन विभाग ने भी दो अलग-अलग तबादला आदेश जारी किए हैं. पहली सूची में 324 अधिकारियों का तबादला किया गया है. इनमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं. यह आदेश संयुक्त सचिव दिनेश जांगिड की ओर से जारी किए गए. दूसरी सूची में 1019 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है. इस संबंध में आदेश पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीणा ने जारी किए.

पुलिस मुख्यालय ने 72 कांस्टेबलों का किया तबादला

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में 72 कांस्टेबलों की तबादला सूची जारी की है. जारी आदेशों के अनुसार संबंधित कर्मियों को नई जगहों पर पदस्थापित किया गया है.

होमगार्ड महकमे में भी तबादला सूची जारी

होमगार्ड विभाग में भी प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जारी सूची में प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक सहित एक चौकीदार का भी स्थानांतरण किया गया है. यह आदेश आईजी होमगार्ड राजेश मीणा ने जारी किए हैं.

धौलपुर में ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों का फेरबदल

धौलपुर जिले में पुलिस विभाग की अलग से तबादला सूची जारी की गई है. एसपी विकास सांगवान ने 45 सहायक उप निरीक्षकों (ASI), 18 हेड कांस्टेबल और 60 कांस्टेबलों का स्थानांतरण किया है. सभी को थानों, चौकियों और कार्यालयों में नई तैनाती दी गई है. यह फेरबदल प्रमोशन और प्रशासनिक जरूरतों के चलते किया गया है तथा सभी कर्मियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

जोधपुर जिला परिषद के अधीन 94 कार्मिकों के तबादले

जोधपुर जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत 94 कार्मिकों का भी देर रात तबादला किया गया. जारी सूची में 23 कनिष्ठ सहायक, 5 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 11 वरिष्ठ सहायक और 55 ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं. तबादला आदेश जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने जारी किए हैं.

कई विभागों में एक साथ प्रशासनिक बदलाव

राजस्थान में एक साथ कई विभागों में जारी इन तबादला आदेशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल देखने को मिला है. विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए संबंधित विभागों ने स्थानांतरण आदेश लागू कर दिए हैं.