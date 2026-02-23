जयपुर में मौसम के बदले मिजाज, चौमूं में जमकर बरस रहे बदरा, बढ़ी ठंडक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Rain Update: जयपुर जिले के चौमूं इलाके में आज 23 फरवरी 2026 को मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए और रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. हल्की फुहारों के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंडक का अहसास होने लगा. पिछले कुछ दिनों में मौसम शुष्क और गर्मी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक इस बदलाव से लोगों को फिर से सर्दी का एहसास हुआ. तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई, जहां दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया और न्यूनतम तापमान भी सुबह के समय काफी कम महसूस हुआ.



बारिश के कारण चौमूं के बाजारों, सड़कों और मुख्य चौराहों पर सुबह के समय आवाजाही काफी कम रही. लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे थे. कई जगहों पर लोग गर्म कपड़े पहनकर निकले और चाय की दुकानों, ठेलों पर भीड़ जमा हो गई. किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस हल्की बारिश को 'मावठ' का हिस्सा मान रहे हैं, जो फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन रिमझिम फुहारों ने वातावरण को तरोताजा कर दिया.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव जारी है, जिससे जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी हुई है. चौमूं जैसे इलाकों में यह प्रभाव ज्यादा दिख रहा है. विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचाव के लिए. खुले में न रहें, पेड़ों के नीचे न खड़े हों और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह मौसमी बदलाव फरवरी के अंत में असामान्य नहीं है, लेकिन इससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है. स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और दैनिक मजदूर प्रभावित हुए. कई जगहों पर स्कूलों में बच्चों को बारिश से बचाने के लिए छाते और रेनकोट का इस्तेमाल किया गया. शाम तक बादलों के छंटने या बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है, और लोगों को सलाह है कि वे आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेते रहें. कुल मिलाकर, चौमूं में आज का दिन ठंडक और बारिश से भरा रहा, जो सर्दियों की विदाई का एक आखिरी संकेत लग रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-