/Rajasthan Weather Update: सावधान! राजस्थान के इन संभागों में आज बारिश के आसार, इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में बदलाव लगातार जारी है. मानसून की गतिविधियों में अब कमी आने के संकेत हैं. मौसम केंद्र जयपुर के जारी पूर्वानुमान के अनुसार, आज 8 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक कमजोर मानसून परिस्थितियां दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान कुछ संभागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं 8 सितंबर को कुछ जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है.

8 सितंबर को इन संभागों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां काफी सीमित रह सकती हैं.

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इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी

8 सितंबर के जिला स्तर के चेतावनी पूर्वानुमान में राजस्थान के बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दर्ज की गई है. इन जिलों में मौसम के अचानक बदलने के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. अन्य जिलों के लिए 8 सितंबर को कोई चेतावनी दर्ज नहीं की गई है. पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए भी इस दिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

पिछले 24 घंटे में कहां हुई ज्यादा बारिश

सम केंद्र के अनुसार 7 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58.0 मिलीमीटर बारिश धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में दर्ज की गई.

क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज

मौसम केंद्र के अनुसार 7 सितंबर को मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र उसी क्षेत्र में बना हुआ था और इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला था. मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, नारनौल और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र से होकर आगे बढ़ रही थी. दक्षिण गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ा एक ट्रफ भी सक्रिय था.

9 से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम

आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है. 9 सितंबर को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 10 सितंबर को भी भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं. 11 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश संभव है और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

12 और 13 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी के संकेत हैं. 12 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वहीं, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. 13 सितंबर को भी भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर तथा बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है. मौसम केंद्र ने 12-13 सितंबर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश के नए दौर की संभावना भी जताई है.

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह

8 सितंबर को जिन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी है, वहां मौसम खराब होने पर खुले स्थानों पर जाने से बचना और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. खासकर बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में गरज-चमक के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.