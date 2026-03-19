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राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश का डबल अटैक, जैसलमेर-बाड़मेर से लेकर सिरोही-जोधपुर समेत इन शहरों तक अलर्ट

Rajasthan Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने 19 मार्च सुबह 7:30 बजे तीसरी तत्कालीन चेतावनी जारी की है, IMD की ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभावित जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर, सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर में मौसम की गंभीर गतिविधियां होने की संभावना बताई गई है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 19, 2026, 08:52 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 08:52 AM IST

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राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश का डबल अटैक, जैसलमेर-बाड़मेर से लेकर सिरोही-जोधपुर समेत इन शहरों तक अलर्ट

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान के मौसम विभाग (IMD जयपुर) ने 19 मार्च 2026 को तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी की है, जो सुबह 07:30 बजे से अगले तीन घंटों तक मान्य है. इस चेतावनी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में मौसम की गंभीर गतिविधियां होने की संभावना बताई गई है. प्रभावित जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, और अन्य जैसे बीकानेर, अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर, सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर आदि शामिल हैं. इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली (वज्रपात), और कहीं-कहीं तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है.


मौसम विभाग के अनुसार, यह गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो रही हैं, जो राज्य में अचानक बदलाव ला रहा है. येलो अलर्ट का मतलब है कि स्थिति सामान्य से गंभीर हो सकती है, लेकिन अभी तत्काल खतरा नहीं है लोगों को अपडेट रहने की जरूरत है. विशेष रूप से मेघगर्जन के दौरान खुले स्थान पर न रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें. तेज हवाओं से पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली के खंभे प्रभावित होने या छोटे नुकसान की आशंका है. कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.


राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में यह प्रभाव ज्यादा दिखेगा. जयपुर मौसम केंद्र ने सलाह दी है कि लोग सतर्क रहें, मौसम सामान्य होने तक इंतजार करें, और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर नजर रखें. किसानों को अपनी रबी फसलों (गेहूं, सरसों आदि) को ढकने की सलाह दी गई है. शहरवासियों को भी बिजली गिरने पर घर के अंदर रहने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और मौसम अपडेट चेक करने की अपील की गई है.

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यह चेतावनी मार्च के अंत में प्री-मानसून जैसी गतिविधियों का संकेत है, जहां गर्मी के साथ बादल और बारिश आ सकती है. पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान ऊंचा था, लेकिन इस विक्षोभ से तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट संभव है. विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और यदि स्थिति बिगड़ती है तो अलर्ट अपग्रेड किया जा सकता है. लोगों से अपील है कि किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या आपात नंबरों से संपर्क करें. कुल मिलाकर, येलो अलर्ट के तहत सतर्कता बरतकर नुकसान से बचा जा सकता है.

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