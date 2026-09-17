/Mayor Election : भीलवाड़ा में बीजेपी ने रचा इतिहास बीजेपी की जसवंत कंवर मेयर, अजमेर में भी निर्विरोध जीत की तैयारी

भीलवाड़ा नगर निगम में बीजेपी की आंधी

भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर बोर्ड बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ कर लिया था. भीलवाड़ा में कुल 70 वार्डों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 45 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है. बहुमत के लिए महज 36 सीटों की जरूरत थी, जिसे बीजेपी ने आसानी से पार कर लिया.

कुल वार्ड: 70

बहुमत का जादुई आंकड़ा: 36

भारतीय जनता पार्टी (BJP): 45 सीटें

कांग्रेस (Congress): 10 सीटें

निर्दलीय व अन्य: 15 सीटें

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस यहां काफी पिछड़ गई और केवल 10 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 15 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. चूंकि भीलवाड़ा में मेयर (महापौर) का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है और बीजेपी के पास पर्याप्त से ज्यादा नंबर हैं, इसलिए यहां बिना किसी शक के बीजेपी की मेयर महिला पार्षद जसवंत कंवर निर्विरोध निर्वाचित हो गयी हैं.

अजमेर में दशकों पुराना तिलिस्म टूटा

अजमेर का चुनावी परिणाम बेहद रोमांचक रहा. लंबे वक्त से चले आ रहे राजनीतिक समीकरणों को बड़ा झटका लगा है, और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया है. अजमेर के 80 वार्डों के आए नतीजों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि लंबे समय से यहां मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी 32 सीटों पर ही सिमट गई.

कुल वार्ड: 80

बहुमत का जादुई आंकड़ा: 41

कांग्रेस : 37 सीटें

भारतीय जनता पार्टी : 32 सीटें

निर्दलीय व अन्य: 11 सीटें

अजमेर निगम बोर्ड की गद्दी हासिल करने के लिए 41 का जादुई आंकड़ा चाहिए, जो फिलहाल किसी भी पार्टी के पास नहीं है. ऐसे में 11 सीटों पर जीतने वाले निर्दलीय पार्षद इस पूरे खेल के असली 'किंगमेकर' बन गए हैं. बीजेपी का दावा है कि अजमेर में बीजेपी का ही निर्विरोध मेयर बनेगा.