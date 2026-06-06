Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के 900+ डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिल सकता है रजिस्ट्रेशन, खत्म होगा लंबा इंतजार

राजस्थान के 900+ डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिल सकता है रजिस्ट्रेशन, खत्म होगा लंबा इंतजार

Rajasthan News: राजस्थान में FMG डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन में देरी से विवाद बढ़ा. NMC गाइडलाइन और ऑनलाइन स्टडी नियमों पर कंफ्यूजन के कारण प्रक्रिया रुकी. काउंसिल ने जांच शुरू की, साफ किया कि योग्य डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन जल्द पूरे किए जाएंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jun 06, 2026, 07:10 PM|Updated: Jun 06, 2026, 07:10 PM
राजस्थान के 900+ डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिल सकता है रजिस्ट्रेशन, खत्म होगा लंबा इंतजार
Image Credit: FMG Doctors Protest Rajasthan

Jaipur News: राजस्थान में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) के रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा विवाद अब धीरे-धीरे साफ होता नजर आ रहा है. पिछले कुछ महीनों से रजिस्ट्रेशन में देरी और नियमों को लेकर जो उलझन बनी हुई थी, उसने कई डॉक्टरों को परेशान कर रखा था. लेकिन अब काउंसिल और छात्रों की बातचीत के बाद स्थिति में थोड़ी स्पष्टता आने की उम्मीद जगी है.

राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के बाहर हाल ही में FMG छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई थी. छात्रों का कहना था कि उन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी की, FMGE परीक्षा भी पास कर ली और भारत में इंटर्नशिप भी कर ली, फिर भी उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है. इस वजह से कई डॉक्टर न तो सरकारी नौकरी जॉइन कर पा रहे हैं और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एक ही जैसे दस्तावेज होने के बावजूद कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल गया, जबकि कई अभी भी इंतजार कर रहे हैं. बार-बार काउंसिल के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था. इसी कारण उनका गुस्सा काउंसिल परिसर में देखने को मिला. वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि हाल ही में NMC की नई गाइडलाइन के कारण कुछ तकनीकी कंफ्यूजन पैदा हुआ है. 6 मार्च 2026 की गाइडलाइन के अनुसार विदेश में पढ़ाई और ऑनलाइन स्टडी के प्रमाण को लेकर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. खासकर ऑनलाइन स्टडी और उसकी अवधि को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण कुछ फाइलें रुकी हुई हैं.

काउंसिल का कहना है कि कुछ मामलों की जांच शुरू कर दी गई है और जिन छात्रों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की दोबारा समीक्षा की जा रही है. हालांकि जिन छात्रों के सभी दस्तावेज सही हैं, उनके मामलों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि NMC की गाइडलाइन के अनुसार 10 साल के भीतर पूरा कोर्स और इंटर्नशिप पूरा होना जरूरी है, तभी रजिस्ट्रेशन मान्य होगा. लेकिन कोविड और अन्य परिस्थितियों के कारण कई छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हुई थी, जिसे लेकर ही सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

इसी बीच राहत की बात यह है कि काउंसिल ने साफ कहा है कि मामला अटका नहीं रहेगा. जैसे ही NMC से अंतिम स्पष्टता मिल जाएगी, सभी योग्य FMG डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन तेज गति से पूरे किए जाएंगे. इससे हजारों डॉक्टरों को आखिरकार अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से चला आ रहा तनाव भी कम होगा. फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे विवाद का समाधान निकल आएगा और योग्य FMG डॉक्टरों को उनका हक मिल सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी! 23 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बार काउंसिल चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! दूसरे राउंड की गिनती जारी, 2614 वोट बना जीत का टर्निंग पॉइंट
Jodhpur News
2
Jaipur News
3
Rajasthan News
4
Rajasthan crime
5
Barmer News