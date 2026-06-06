Jaipur News: राजस्थान में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) के रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा विवाद अब धीरे-धीरे साफ होता नजर आ रहा है. पिछले कुछ महीनों से रजिस्ट्रेशन में देरी और नियमों को लेकर जो उलझन बनी हुई थी, उसने कई डॉक्टरों को परेशान कर रखा था. लेकिन अब काउंसिल और छात्रों की बातचीत के बाद स्थिति में थोड़ी स्पष्टता आने की उम्मीद जगी है.

राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के बाहर हाल ही में FMG छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई थी. छात्रों का कहना था कि उन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी की, FMGE परीक्षा भी पास कर ली और भारत में इंटर्नशिप भी कर ली, फिर भी उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है. इस वजह से कई डॉक्टर न तो सरकारी नौकरी जॉइन कर पा रहे हैं और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर पा रहे हैं.

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छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एक ही जैसे दस्तावेज होने के बावजूद कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल गया, जबकि कई अभी भी इंतजार कर रहे हैं. बार-बार काउंसिल के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था. इसी कारण उनका गुस्सा काउंसिल परिसर में देखने को मिला. वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि हाल ही में NMC की नई गाइडलाइन के कारण कुछ तकनीकी कंफ्यूजन पैदा हुआ है. 6 मार्च 2026 की गाइडलाइन के अनुसार विदेश में पढ़ाई और ऑनलाइन स्टडी के प्रमाण को लेकर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. खासकर ऑनलाइन स्टडी और उसकी अवधि को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण कुछ फाइलें रुकी हुई हैं.

काउंसिल का कहना है कि कुछ मामलों की जांच शुरू कर दी गई है और जिन छात्रों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की दोबारा समीक्षा की जा रही है. हालांकि जिन छात्रों के सभी दस्तावेज सही हैं, उनके मामलों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि NMC की गाइडलाइन के अनुसार 10 साल के भीतर पूरा कोर्स और इंटर्नशिप पूरा होना जरूरी है, तभी रजिस्ट्रेशन मान्य होगा. लेकिन कोविड और अन्य परिस्थितियों के कारण कई छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हुई थी, जिसे लेकर ही सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

इसी बीच राहत की बात यह है कि काउंसिल ने साफ कहा है कि मामला अटका नहीं रहेगा. जैसे ही NMC से अंतिम स्पष्टता मिल जाएगी, सभी योग्य FMG डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन तेज गति से पूरे किए जाएंगे. इससे हजारों डॉक्टरों को आखिरकार अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से चला आ रहा तनाव भी कम होगा. फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे विवाद का समाधान निकल आएगा और योग्य FMG डॉक्टरों को उनका हक मिल सकेगा.