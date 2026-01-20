Zee Rajasthan
Basant Panchami 2026: 23 जनवरी को राजस्थान में मेगा PTM, CM भजनलाल शर्मा स्कूली बच्चों को बांटेंगे साइकिलें और सौगातें

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 23 जनवरी को मेगा PTM होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साइकिल वितरण करेंगे और 65 लाख अभिभावकों से संवाद करेंगे. बसंत पंचमी पर आयोजित इस उत्सव में निपुण मेलों के जरिए बच्चों की प्रतिभा दिखाई जाएगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 20, 2026, 10:28 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 10:28 AM IST

Basant Panchami 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भजनलाल सरकार एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है. 23 जनवरी (बसंत पंचमी) के अवसर पर प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में एक साथ 'मेगा पीटीएम' (PTM) और 'निपुण मेलों' का आयोजन किया जाएगा. इस वृहद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शिक्षा संकुल में शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल संवाद
इस मेगा पीटीएम का मुख्य आकर्षण जयपुर का कॉमर्स कॉलेज होगा, जहां राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे. विभाग ने इस बार 65 लाख अभिभावकों को विद्यालयों से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. कार्यक्रम की सफलता के लिए 22 जनवरी को सभी शिक्षा अधिकारी चयनित स्कूलों का दौरा करेंगे.

सौगातों की बारिश
मुख्यमंत्री इस अवसर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई लाभकारी योजनाओं का लाभ सीधे विद्यार्थियों को देंगे. पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जाएगा. लगभग 4 लाख बालिकाओं के खातों में शिक्षा प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. दूर-दराज से स्कूल आने वाले 6 लाख विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर वितरित किए जाएंगे.

बसंत पंचमी पर सांस्कृतिक उत्सव
चूंकि 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, इसलिए उत्सव को सांस्कृतिक रंग देने के लिए सभी विद्यालयों में सरस्वती वंदना और 'कृष्ण भोग' का आयोजन होगा. इसके साथ ही निपुण मेला जिसमें पीईईओ (PEEO) स्तर पर आयोजित होने वाले इन मेलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा. शिक्षक प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक प्रगति और उनके सर्वांगीण विकास की जानकारी सीधे अभिभावकों से साझा करेंगे.

तैयारियों के सख्त निर्देश
शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ब्लॉक और जिला स्तर की तैयारियां 20 जनवरी तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं. बैठक में राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

यह मेगा पीटीएम न केवल अभिभावकों और शिक्षकों के बीच की दूरी कम करेगी, बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति जन-विश्वास को मजबूत कर 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को नई गति देगी.

