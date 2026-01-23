राजस्थान में मेगा PTM का आगाज, दिया कुमारी ने छात्राओं को बांटी साइकिलें

Basant Panchami 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा. प्रदेशभर में आयोजित पहली 'मेगा पीटीएम' (पेरेंट-टीचर मीटिंग) को लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया. इस नवाचार को मजबूती देने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीपुरा बीड़ स्थित शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचीं.

बसंत पंचमी की सौगात

कार्यक्रम की शुरुआत उपमुख्यमंत्री द्वारा बसंत पंचमी की शुभकामनाओं के साथ हुई. स्कूल पहुंचने पर नन्हे विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर जोश के साथ उनका स्वागत किया. दिया कुमारी ने कहा कि "मेगा पीटीएम" का उद्देश्य शिक्षकों और अभिभावकों के बीच की दूरी को खत्म करना है. जब दोनों पक्ष मिलकर बच्चे की प्रगति पर चर्चा करेंगे, तभी छात्र का सर्वांगीण विकास संभव होगा.उन्होंने अभिभावकों से विशेष अपील की कि वे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न डालें. बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें.

बेटियों को मिला समान अवसर का पंख

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री ने स्कूल की होनहार छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया.साइकिलें वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं. बेटों के समान बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर और संसाधन मिलने चाहिए.उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही बच्चों के जीवन की दिशा तय करेंगे.

कार्यक्रम में गणमान्य जनों की उपस्थिति

इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान ACBEO ओमप्रकाश, प्रधानाचार्या अनिता यादव, जयंत कुमावत, और राकेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और अभिभावक मौजूद रहे. स्कूल प्रशासन ने मेगा पीटीएम के जरिए बच्चों के शैक्षणिक स्तर और उनके कौशल विकास पर अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा की.

उपमुख्यमंत्री का संदेश

"बच्चे देश का भविष्य हैं. पहली बार आयोजित यह मेगा पीटीएम अभिभावकों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास पैदा करेगी. हमारा लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों का हर बच्चा निजी स्कूलों के बच्चों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो." — दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री

