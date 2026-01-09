Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मिड-डे मील घोटाला पर प्रहलाद गुंजल ने राजेंद्र यादव पर बोला हमला, कहा- सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए

Jaipur News: मिड-डे मील मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने तीखा बयान दिया है. उन्होंने राजेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी की नैतिकता पर सवाल खड़े किए और एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 09, 2026, 06:17 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 06:17 PM IST

Trending Photos

दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका
8 Photos
Rajasthan government project

दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!
7 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!

मिड-डे मील घोटाला पर प्रहलाद गुंजल ने राजेंद्र यादव पर बोला हमला, कहा- सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए

Jaipur News: मिड-डे मील मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने इस मामले पर कड़ा बयान देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. गुंजल ने आरोप लगाया कि राजेंद्र यादव अपने कथित भ्रष्टाचार के कारनामों से ध्यान हटाने और खुद को बचाने के लिए बीजेपी की शरण में गए हैं, लेकिन वहां भी उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं.

एफआईआर दर्ज होने से मामला और गंभीर
प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजेंद्र यादव अपने भ्रष्टाचार के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए. उनके मुताबिक, बीजेपी में जाने के बाद भी मिड-डे मील से जुड़े मामलों को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए हैं और अब एफआईआर दर्ज होने से मामला और गंभीर हो गया है.

त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए
गुंजल ने बीजेपी की कथित नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी में सचमुच नैतिकता है, तो यह एफआईआर सिर्फ दिखावे और नौटंकी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि एफआईआर तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है, तो उस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की नीयत की असली परीक्षा इसी बात से होगी कि वह इस मामले में कितनी गंभीरता से कदम उठाती है. अगर सरकार की मंशा सही है और वह वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उसे बिना देर किए ठोस एक्शन लेना चाहिए, गुंजल ने कहा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

मिड-डे मील योजना को लेकर छिड़ा विवाद
प्रहलाद गुंजल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मिड-डे मील योजना से जुड़े कथित घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है और अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है. वहीं, बीजेपी की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि कानून अपना काम करेगा और जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगी.

मामले की निष्पक्ष जांच हो
गुंजल ने यह भी कहा कि मिड-डे मील जैसी योजना सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों से जुड़ी है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बेहद गंभीर अपराध है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मिड-डे मील मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news