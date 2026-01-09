मिड-डे मील घोटाला पर प्रहलाद गुंजल ने राजेंद्र यादव पर बोला हमला, कहा- सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए

Jaipur News: मिड-डे मील मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने इस मामले पर कड़ा बयान देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. गुंजल ने आरोप लगाया कि राजेंद्र यादव अपने कथित भ्रष्टाचार के कारनामों से ध्यान हटाने और खुद को बचाने के लिए बीजेपी की शरण में गए हैं, लेकिन वहां भी उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं.

एफआईआर दर्ज होने से मामला और गंभीर

प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजेंद्र यादव अपने भ्रष्टाचार के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए. उनके मुताबिक, बीजेपी में जाने के बाद भी मिड-डे मील से जुड़े मामलों को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए हैं और अब एफआईआर दर्ज होने से मामला और गंभीर हो गया है.

त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए

गुंजल ने बीजेपी की कथित नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी में सचमुच नैतिकता है, तो यह एफआईआर सिर्फ दिखावे और नौटंकी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि एफआईआर तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है, तो उस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की नीयत की असली परीक्षा इसी बात से होगी कि वह इस मामले में कितनी गंभीरता से कदम उठाती है. अगर सरकार की मंशा सही है और वह वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उसे बिना देर किए ठोस एक्शन लेना चाहिए, गुंजल ने कहा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

मिड-डे मील योजना को लेकर छिड़ा विवाद

प्रहलाद गुंजल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मिड-डे मील योजना से जुड़े कथित घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है और अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है. वहीं, बीजेपी की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि कानून अपना काम करेगा और जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगी.

मामले की निष्पक्ष जांच हो

गुंजल ने यह भी कहा कि मिड-डे मील जैसी योजना सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों से जुड़ी है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बेहद गंभीर अपराध है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मिड-डे मील मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार हैं.

