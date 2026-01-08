मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 21 नामजद आरोपी ACB जांच जारी

Rajasthan Mid Day Meal Scam : : कोविड-19 महामारी में स्कूल बंद रहने के दौरान में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राज्य मिड डे मिल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है.

योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कॉनफैड (CONFED) के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति कराई गई थी.

सामग्री को एफएसएसएआई (FSSAI ) एवं एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए सरकारी स्कूलों तक डोर-स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था.

लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में हुई थी भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार हुआ. जिसको लेकर अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया गया है.

जांच में आया सामने कि मिड डे मिल योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफैड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक नियमों में बदलाव किया.

पात्र और योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए.

इन फर्मों द्वारा आगे अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से सबलेट कर दिया गया, जिनके माध्यम से फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया.

कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद एवं आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल पेश किए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान प्राप्त किया गया.

इससे राज्य राजकोष को करीब 2000 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान आंका गया और पूरे मामले में जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है उनके नाम ये है-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण में आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेन-देन, दस्तावेज और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित तथ्यों की गहन जांच की जा रही है. मामले में साक्ष्य संकलन, रिकॉर्ड की जांच एवं अन्य आवश्यक अनुसंधानात्मक कार्यवाही जारी है. दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.