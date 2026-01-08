Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 21 नामजद आरोपी ACB जांच जारी

Rajasthan Mid Day Meal Scam : राजस्थान में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला पकड़ा गया है और 21 नामजद आरोपी एसीबी के जांच के घेरे में हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 08, 2026, 11:23 AM IST | Updated: Jan 08, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

Jaipur Gold Silver Price Update Today: रॉकेट की तरह आसमान पर चढ़ गए सोना-चांदी के रेट! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का ताजा अपडेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: रॉकेट की तरह आसमान पर चढ़ गए सोना-चांदी के रेट! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, स्कूल-फ्लाइट सब प्रभावित, पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, स्कूल-फ्लाइट सब प्रभावित, पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट

मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 21 नामजद आरोपी ACB जांच जारी

Rajasthan Mid Day Meal Scam : : कोविड-19 महामारी में स्कूल बंद रहने के दौरान में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राज्य मिड डे मिल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है.

योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कॉनफैड (CONFED) के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति कराई गई थी.

सामग्री को एफएसएसएआई (FSSAI ) एवं एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए सरकारी स्कूलों तक डोर-स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में हुई थी भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार हुआ. जिसको लेकर अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया गया है.

जांच में आया सामने कि मिड डे मिल योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफैड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक नियमों में बदलाव किया.

पात्र और योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए.

इन फर्मों द्वारा आगे अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से सबलेट कर दिया गया, जिनके माध्यम से फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया.

कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद एवं आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल पेश किए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान प्राप्त किया गया.

इससे राज्य राजकोष को करीब 2000 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान आंका गया और पूरे मामले में जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है उनके नाम ये है-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण में आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेन-देन, दस्तावेज और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित तथ्यों की गहन जांच की जा रही है. मामले में साक्ष्य संकलन, रिकॉर्ड की जांच एवं अन्य आवश्यक अनुसंधानात्मक कार्यवाही जारी है. दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news