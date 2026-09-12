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सड़क के झंझट खत्म: राजस्थान के खनिजों को मिली रफ्तार, अब रेल से देशभर में पहुंचेगा लाइमस्टोन

Jaipur News: राजस्थान के खनिजों की देशभर में पहुंच अब आसान हो गई है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से अगस्त 2026 तक 13.592 मिलियन टन माल लादा, जो पिछले साल से 12.1% अधिक है. लाइमस्टोन की रेल ढुलाई को भी बढ़ावा मिला है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 12, 2026, 01:20 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 01:20 PM IST
सड़क के झंझट खत्म: राजस्थान के खनिजों को मिली रफ्तार, अब रेल से देशभर में पहुंचेगा लाइमस्टोन
Image Credit: राजस्थान के खनिजों की देशभर में पहुंच होगी आसान.

Jaipur News: राजस्थान में उत्पादित खनिज अब देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहले की तुलना में आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं. खनन क्षेत्रों के नजदीक रेलवे प्रशासन की ओर से लोडिंग साइट्स विकसित किए जाने से खनिज परिवहन को नई गति मिली है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से लदान सुविधाओं को मजबूत किया है. इसका फायदा खनिज कारोबार से जुड़े उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों को मिल रहा है.

रेल से देशभर में भेजा जा रहा लाइमस्टोन

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राजस्थान के लाइमस्टोन को अब मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजना आसान हो गया है. लाइमस्टोन सीमेंट निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है और राजस्थान में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर होता है. देश में होने वाले कुल लाइमस्टोन उत्पादन का करीब 29 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से आता है, यानी लगभग एक तिहाई उत्पादन इसी राज्य में होता है.

पहले लाइमस्टोन को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था. इससे खनिज को दूर के बाजारों तक भेजना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण था. उत्तर पश्चिम रेलवे ने खनिज उद्यमियों की इस जरूरत को समझते हुए रेल परिवहन के जरिए इसे देशभर में पहुंचाने की दिशा में प्रयास शुरू किए.

माल लदान में लगातार बढ़ोतरी

उत्तर पश्चिम रेलवे के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2026 तक कुल 13.592 मिलियन टन माल का लदान किया गया. पिछले वर्ष इसी अवधि में 12.129 मिलियन टन माल लादा गया था. इस तरह इस वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में माल लदान में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.

अकेले अगस्त 2026 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2.741 मिलियन टन माल का परिवहन किया. पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2.386 मिलियन टन था. इस आधार पर अगस्त में माल लदान 14.9 प्रतिशत बढ़ा है.

कई उत्पादों को मिल रहा रेल परिवहन का फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे की मालगाड़ियों से केवल लाइमस्टोन ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पाद भी देश के अलग-अलग हिस्सों तक भेजे जा रहे हैं. रेलवे की ओर से व्यापारियों और उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माल लदान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

इस पहल से स्थानीय उद्योगों को बेहतर परिवहन विकल्प मिल रहा है. साथ ही कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है. रेलवे के लिए भी माल परिवहन आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है.

रेलवे की आय और संसाधनों पर भी असर

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार माल लदान बढ़ने से रेलवे की आय में भी इजाफा हुआ है. अगस्त 2026 में उत्तर पश्चिम रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 88.96 प्रतिशत रहा. इसका अर्थ है कि रेलवे प्रशासन 88.96 रुपये खर्च करके 100 रुपये की आय अर्जित कर रहा है.

रेलवे का कहना है कि यह आय और खर्च के बेहतर प्रबंधन के साथ उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को दर्शाता है.

नई कमोडिटीज को रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर

उत्तर पश्चिम रेलवे अब माल लदान को और सुगम बनाने तथा नई कमोडिटीज को रेल परिवहन से जोड़ने पर भी काम कर रहा है. इसका उद्देश्य माल ढुलाई को बढ़ाना और व्यापारियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है. इससे स्थानीय उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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