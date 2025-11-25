Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोलायत में अवैध खनन पर ड्रोन सर्वे शुरू, गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में की जांच

Jaipur News: खान विभाग ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन को लेकर ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 25, 2025, 08:01 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 08:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!
7 Photos
rajasthan air pollution

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?
6 Photos
do you know

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल
5 Photos
jaisalmer news

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

कोलायत में अवैध खनन पर ड्रोन सर्वे शुरू, गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में की जांच

Jaipur News: खान विभाग ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन के आकलन के लिए मंगलवार से ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है. अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर देते रहे हैं.

कोलायत के गंगासागर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले के अवैध खनन की जानकारी प्राप्त होते ही विभाग ने बीकानेर के खनि अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित को निलंबित कर दिया था. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर ड्रोन सर्वे के निर्देश दिए गए थे. ड्रोन सर्वे में माइनिंग व जियोलॉजी विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता के साथ तय समय-सीमा में वास्तविक आकलन हो सके. प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कह चुके हैं.

वे ड्रोन से सर्वे कराते हुए निगरानी रखने के निर्देश समीक्षा बैठकों में देते रहे हैं. कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन की जानकारी संज्ञान में आते ही ड्रोन सर्वे कराकर आकलन के निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों के क्रियान्विति में अधीक्षण खनि अभियंता एनके बैरवा के मार्गदर्शन में मंगलवार से ड्रोन सर्वे आरंभ हो गया है. खनि अभियंता धीरज पंवार, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक मनोहर सिंह राठौड़ व करणवीर सिंह द्वारा ड्रोन सर्वे विशेषज्ञों के साथ सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

70 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होगा सर्वेक्षण
एक मोटे अनुमान के अनुसार, 70-75 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा. इसमें तीन से चार दिन का समय लगने की संभावना है. गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले आदि के अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई है. राज्य सरकार द्वारा प्रकरण संज्ञान में आते ही सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है. ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक अवैध खनन का आकलन हो पाएगा.

इसके साथ ही रिपोर्ट का परीक्षण कर विभाग द्वारा संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार ने सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं व फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश देने के साथ ही आधुनिक नवीनतम तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news