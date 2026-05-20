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राजस्थान में खान विभाग का बड़ा एक्शन, अब हर ट्रक पर रहेगी सरकार की नजर!

Rajasthan News: राजस्थान में अवैध खनन और खनिज परिवहन में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए अब सभी खनिज परिवहन वाहनों में GPS आधारित VLTD लगाना अनिवार्य होगा. 21 मई से प्रदेशभर में इंस्टॉलेशन शिविर शुरू  किए जाएंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: May 20, 2026, 04:37 PM|Updated: May 20, 2026, 04:37 PM
राजस्थान में खान विभाग का बड़ा एक्शन, अब हर ट्रक पर रहेगी सरकार की नजर!
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan News: खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में अब खनिज की मात्रा को लेकर पारदर्शिता आएगी. खान विभाग ने सभी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया है. इसे लेकर अब प्रदेशभर में कल से शिविर लगेंगे.

दरअसल खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सुविधा युक्त वीएलटीडी डिवाइसेज लगानी होंगी. वीएलटीडी यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे कि किसी भी वाहन की लोकेशन को खान विभाग के निदेशालय से मॉनिटर किया जा सकेगा.
वाहन मालिकों को इस बारे में जागरूक किया जाए
लोकेशन का लिंक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को भी मुहैया कराया जाएगा. अवैध खनन को रोकने, वाहनों में खनिज की मात्रा का सही अनुमान लगाने और खनिज परिवहन के सही गंतव्य की स्थिति मॉनिटर करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं, खनि अभियंताओं और सहायक खनि अभियंताओं को निर्देश दिए थे कि अपने अधीन सभी लीजधारकों, वे-ब्रिज धारकों और वाहन मालिकों को इस बारे में जागरूक करें.
वीएलटीडी डिवाइस लगवाने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जाएं. इसकी पालना में खान एवं भूविज्ञान निदेशक एमपी मीना ने भी आदेश जारी कर दिए हैं. जयपुर खनि अभियंता श्याम कापड़ी ने जयपुर में शिविर लगाने के कार्यक्रम तय कर लीजधारकों और ट्रांसपोर्टर्स से अनिवार्य रूप से वीएलटीडी लगाने की अपील की है.

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जयपुर में यहां लगेंगे VLTD इंस्टॉलेशन शिविर
जयपुर में कार्यालय के अधीन 21 से 25 मई तक 11 शिविर लगाए जाएंगे
21 मई को 4 जगहों पर लगाए जाएंगे शिविर
मैसर्स राधा गोविंद स्टोन क्रशर, दूदू, माइनिंग लीज रवि शंकर शर्मा घटियाली
मैसर्स हितकारी माइंस बस्सी और माइनिंग लीज संजीव कट्टा बैनाडा
22 मई को 4 स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर
मैसर्स आनंद स्टोन क्रशर कालवाड़, मैसर्स केएस इन्फ्रा चौमू
मैसर्स डूडी एंड कम्पनी जमवारामगढ़, उमेश बिरमानी टोडीडीपुरिया
25 मई को 3 स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर
माइनिंग पार्क जोबनेर, मैसर्स त्रिवेणी इंडस्ट्रीज गुणावता और
मैसर्स बालाजी स्टोन क्रशर, आमेर में लगाए जाएंगे शिविर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चम्बल सेंचुरी में सर्तकता अधिक

जीपीएस सुविधा लगाना अनिवार्य

इससे पहले खान विभाग की संयुक्त सचिव नम्रता वृष्णि ने सख्त आदेशों में कहा था कि 10 जून तक सभी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सुविधा लगाना अनिवार्य है. यदि 10 जून के बाद भी वाहनों में जीपीएस सुविधा युक्त वीएलटीडी डिवाइस नहीं लगाई जाती है तो ऐसे वाहनों के लिए 10 जून के बाद ई-रवन्ना नहीं कटेगा.

अधिक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी
वहीं, वाहनों की चैकिंग के दौरान 10 जून के बाद बिना जीपीएस मिलने वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए खान विभाग ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करने की योजना तैयार की है, यहां तक कि राष्ट्रीय चंबल उद्यान के क्षेत्राधिकार में चलने वाले वाहनों को तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़ा जा सकेगा.
धौलपुर, करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में इस दौरान अधिक सतर्कता बरती जाएगी. चम्बल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो प्रसंज्ञान लिया है, जिसके बाद यहां अधिक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले खान विभाग ने खदानों पर वे-ब्रिज सिस्टम को भी लागू किया है, जिसकी फील्ड में शुरुआत खुद अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने की थी. कुल मिलाकर खान विभाग का प्रयास है कि राज्य में खनन से जुड़े कार्य पारदर्शी तरीके से हों, जिससे राजस्व में लीकेज की संभावनाओं को खत्म करने हुए अवैध खनन को रोका जा सकें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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