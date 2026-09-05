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राजस्थान के खान विभाग का कमाल! मानसून में भी 826 करोड़ की कमाई, राजस्व ग्रोथ 31%

Jaipur News: राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अगस्त 2026 में 826.63 करोड़ रुपए राजस्व जुटाया, जो पिछले साल से 31% अधिक है. वित्त वर्ष में अब तक 4163.10 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ है. मानसून के बावजूद विभाग की ग्रोथ लगातार बेहतर हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 05, 2026, 06:22 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 06:22 PM IST
राजस्थान के खान विभाग का कमाल! मानसून में भी 826 करोड़ की कमाई, राजस्व ग्रोथ 31%
Image Credit: खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अगस्त 2026 में शानदार प्रदर्शन किया.

Jaipur News: राजस्थान सरकार के लिए राजस्व जुटाने वाले प्रमुख विभागों में शामिल खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अगस्त 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. मानसून के कारण खनन गतिविधियों पर असर पड़ने के बावजूद विभाग ने पिछले साल के अगस्त महीने की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक राजस्व जुटाया है. अगस्त में विभाग का कुल राजस्व संग्रहण 826.63 करोड़ रुपए रहा.

मानसून में भी 826.63 करोड़ का राजस्व

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मानसून के दौरान खनन गतिविधियां प्रभावित रहती हैं. खासकर बजरी खनन पूरी तरह बंद रहता है, जबकि चेजा पत्थर समेत कई अन्य खनिजों के खनन पर भी बारिश का असर पड़ता है. इसके बावजूद खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अगस्त में 826.63 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया.

पिछले वर्ष अगस्त में विभाग ने 631.19 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था. इस तरह एक साल में अगस्त माह के राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

वित्त वर्ष में अब तक 4163.10 करोड़ जुटाए

विभाग के प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2026-27 में अगस्त तक खान एवं भूविज्ञान विभाग 4163.10 करोड़ रुपए का राजस्व जुटा चुका है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह करीब 20 प्रतिशत की ग्रोथ है.

सरकार ने इस वित्त वर्ष में खान विभाग के लिए 14001 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने कुल 10394 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था. इससे पहले मार्च 2026 में ही विभाग ने 1506 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था.

तीन साल में बढ़ा राजस्व संग्रहण

अगस्त तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो विभाग के राजस्व संग्रहण में लगातार बदलाव देखने को मिला है. वर्ष 2023-24 में अगस्त तक 2738.41 करोड़ रुपए राजस्व मिला था. वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 3478.69 करोड़ रुपए हो गया.

वर्ष 2025-26 में अगस्त तक विभाग ने 3460.32 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था. वहीं, वर्ष 2026-27 में अगस्त तक यह आंकड़ा बढ़कर 4163.10 करोड़ रुपए पहुंच गया है.

मई से लगातार बेहतर हुई विभाग की ग्रोथ

इस वित्त वर्ष की शुरुआत में खान विभाग की राजस्व ग्रोथ निगेटिव रही थी. अप्रैल में राजस्व बढ़ोतरी 13 प्रतिशत निगेटिव दर्ज की गई थी. अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने इसे असहनीय माना था. यह उनका बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव पहला महीना भी था.

इसके बाद विभाग ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया. मई में राजस्व ग्रोथ 34 प्रतिशत, जून में 25 प्रतिशत, जुलाई में 22 प्रतिशत और अगस्त में 31 प्रतिशत रही. लगातार चार महीनों में सकारात्मक वृद्धि ने विभाग को सरकार के राजस्व लक्ष्य की दिशा में मजबूती दी है.

अपर्णा अरोरा के नेतृत्व में मॉनिटरिंग

खान एवं भूविज्ञान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा लगातार अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देश देती रही हैं. विभागीय विशिष्ट सचिव नम्रता वृष्णि भी राजस्व लक्ष्य की दिशा में काम की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार राजस्थान को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दे रही है. इसी दिशा में नए खनिज ब्लॉक्स की नीलामी और मौजूदा खनन क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने पर विभाग का फोकस है.

परिवहन और आबकारी विभाग से आगे

राज्य सरकार के राजस्व से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगस्त में खान विभाग की ग्रोथ अन्य प्रमुख राजस्व विभागों की तुलना में अधिक रही. अगस्त में राज्य सरकार की समेकित राजस्व ग्रोथ 15 प्रतिशत रही.

इसी अवधि में आबकारी विभाग की राजस्व ग्रोथ 11 प्रतिशत और परिवहन विभाग की ग्रोथ 9 प्रतिशत रही. इस लिहाज से खान विभाग की 31 प्रतिशत राजस्व वृद्धि परिवहन और आबकारी विभाग की तुलना में करीब तीन गुना रही.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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