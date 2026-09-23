/बंद खदानें या मौत के कुंए ! उदयपुर हादसे ने खोली खान विभाग की पोल,आखिर कब जागेगा सिस्टम?

Jaipur News : राजस्थान में कई ऐसी खदानें हैं, जो मिनरल निकाले जाने के बाद ऐसे ही खुली छोड़ दी गई हैं. कई जगहों पर इनमें बारिश का पानी भर गया है. हद तो ये है कि कई जगह इन्हें टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रचारित किया जाता है. ऐसे ही एक मामले में उदयपुर में एक खदान में भरे पानी में डूबने से एक छात्रा की मौत हो गई. इस हादसे ने खान विभाग की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उदयपुर के बीएन कॉलेज की 19 साल की एनसीसी कैडेट वैभवी राजोरा की डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद खान विभाग की माइन क्लोजर एवं रि क्लेमेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं. विभागीय नियमों के अनुसार बंद खदानों की सुरक्षा, जमीन का पुनर्भरण और पर्यावरणीय सुधार की जिम्मेदारी तय है, लेकिन मौके पर इन प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है. दरअसल माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स-2017 और राजस्थान मिनरल पॉलिसी के तहत खदान संचालकों के लिए खदान का पुनर्भरण यानी रिक्लेमेशन करना अनिवार्य है. खदान बंद करने से पहले फाइनल माइन क्लोजर प्लान स्वीकृत कराया जाना जरूरी है. इसका उद्देश्य खनन के बाद जमीन को सुरक्षित बनाना और उसे दोबारा उपयोग योग्य स्थिति में लाना है. लेकिन राज्य में कई जिलों में खदानों को खुली स्थिति में ही छोड़ा जा रहा है. मिनरल निकाले जाने के बाद न तो माइन क्लोजर प्लान पेश किए जा रहे हैं, न ही धरातल पर खदानें बंद की जा रही हैं.

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Rajasthan Mining Rules

खान विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में 1 हजार से ज्यादा खदानें बंद स्थिति में पड़ी हुई हैं. इनमें से कुछ में मिनरल अभी भी बचे हुए हैं, ऐसे में इन खदानों को फिर से शुरू करने की भी संभावना है. लेकिन जो खदानें पूरी तरह बंद हैं और जिनमें खनिज की मात्रा भी नहीं है, उनके क्लोजर प्लान पेश नहीं करने की वजह से हादसों की आशंका बनी रहती है. वहीं खान विभाग ऐसी कुछ खदानों को फिर से शुरू करने के प्रयास में हैं, जिनमें खनिज बाकी हैं. इसके लिए खान निदेशालय और राज्य सरकार के स्तर से प्रयास जारी हैं. लेकिन जिन खदानों के शुरू होने की संभावना नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक बंद किया जाना चाहिए. जिससे कि भविष्य में इन खदानों में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो.