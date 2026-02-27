Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1400 करोड़ का टांका घोटाला बेनकाब! डॉ. किरोड़ी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, जांच शुरू

Rajasthan News: राजस्थान में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान बाड़मेर और नागौर सहित कई जिलों में टांका निर्माण में हुए 1400 करोड़ से अधिक के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान किया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 27, 2026, 09:29 AM IST | Updated:Feb 27, 2026, 09:29 AM IST

Trending Photos

Jaipur: सांगानेर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड को हरी झंडी
6 Photos
Rajasthan government project

Jaipur: सांगानेर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड को हरी झंडी

राजस्थान में मार्च से पहले ही मई जैसी गर्मी! बाड़मेर 36°C पार, 28 जिलों में पारा पहुंचा 30 के ऊपर
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मार्च से पहले ही मई जैसी गर्मी! बाड़मेर 36°C पार, 28 जिलों में पारा पहुंचा 30 के ऊपर

होली पर करें जयपुर के पंडित के ये गुप्त उपाय, शादी-नौकरी-बीमारी की टेंशन होगी खत्म!
6 Photos
HOLI 2026

होली पर करें जयपुर के पंडित के ये गुप्त उपाय, शादी-नौकरी-बीमारी की टेंशन होगी खत्म!

Rajasthan Petrol Diesel Price: टंकी फुल कराने से पहले जान लें, राजस्थान में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल कहां?
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price: टंकी फुल कराने से पहले जान लें, राजस्थान में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल कहां?

1400 करोड़ का टांका घोटाला बेनकाब! डॉ. किरोड़ी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, जांच शुरू

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस राज में बाड़मेर सहित कई जिलों में टांका निर्माण में हुए 1400 करोड़ से अधिक के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की. मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार में यह घोटाला हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण जांच नहीं हो पाई. अब भाजपा सरकार में इसकी पूरी जांच कराई जाएगी.

घोटाले का खुलासा और आंकड़े
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में विस्तार से बताया कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाड़मेर में 1537 करोड़ के टांका निर्माण कार्यों में धांधली की बात कही थी. जांच में पाया गया कि 750 करोड़ के काम मौके पर ही नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि एक टांके का अनुमान 3 लाख रुपये का बनाया गया, जबकि वास्तविक लागत 1.20 लाख रुपये थी. इस तरह हर टांके पर 1.80 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि "डकार" ली गई. कुल मिलाकर घोटाले की राशि 1476 करोड़ रुपये बताई गई. केंद्र सरकार से 100% अनुदान मिलने के बावजूद यह धन का दुरुपयोग हुआ.


नागौर में भी बड़ा घोटाला
मंत्री ने नागौर जिले का भी जिक्र किया, जहां टांके बने ही नहीं, लेकिन 300 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ. उन्होंने कहा कि वहां काम के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और विधायकों के दबाव में जांच दबा दी गई. अब इन सभी मामलों की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


6 आईएएस अधिकारियों की फिर से खोली जाएगी जांच
डॉ. मीणा ने हनुमानगढ़ जिले में हुए घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन मंत्री भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को जांच की सिफारिश की थी. मुख्य सचिव ने जांच कराई, लेकिन क्लीन चिट दे दी गई. अब इन 6 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ठंडे बस्ते में पड़ी जांच को फिर से खोला जाएगा. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधायकों के दबाव में जांच को दबाया, लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी.

कांग्रेस पर तीखे हमले
डॉ. किरोड़ी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी और घोटालों को दबाया. अब भाजपा सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. जांच के नतीजे आने पर कई अफसर और नेता जांच की आंच में आ सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news