1400 करोड़ का टांका घोटाला बेनकाब! डॉ. किरोड़ी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, जांच शुरू

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस राज में बाड़मेर सहित कई जिलों में टांका निर्माण में हुए 1400 करोड़ से अधिक के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की. मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार में यह घोटाला हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण जांच नहीं हो पाई. अब भाजपा सरकार में इसकी पूरी जांच कराई जाएगी.

घोटाले का खुलासा और आंकड़े

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में विस्तार से बताया कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाड़मेर में 1537 करोड़ के टांका निर्माण कार्यों में धांधली की बात कही थी. जांच में पाया गया कि 750 करोड़ के काम मौके पर ही नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि एक टांके का अनुमान 3 लाख रुपये का बनाया गया, जबकि वास्तविक लागत 1.20 लाख रुपये थी. इस तरह हर टांके पर 1.80 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि "डकार" ली गई. कुल मिलाकर घोटाले की राशि 1476 करोड़ रुपये बताई गई. केंद्र सरकार से 100% अनुदान मिलने के बावजूद यह धन का दुरुपयोग हुआ.



नागौर में भी बड़ा घोटाला

मंत्री ने नागौर जिले का भी जिक्र किया, जहां टांके बने ही नहीं, लेकिन 300 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ. उन्होंने कहा कि वहां काम के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और विधायकों के दबाव में जांच दबा दी गई. अब इन सभी मामलों की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी.

6 आईएएस अधिकारियों की फिर से खोली जाएगी जांच

डॉ. मीणा ने हनुमानगढ़ जिले में हुए घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन मंत्री भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को जांच की सिफारिश की थी. मुख्य सचिव ने जांच कराई, लेकिन क्लीन चिट दे दी गई. अब इन 6 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ठंडे बस्ते में पड़ी जांच को फिर से खोला जाएगा. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधायकों के दबाव में जांच को दबाया, लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी.

कांग्रेस पर तीखे हमले

डॉ. किरोड़ी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी और घोटालों को दबाया. अब भाजपा सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. जांच के नतीजे आने पर कई अफसर और नेता जांच की आंच में आ सकते हैं.

