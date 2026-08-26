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स्वाइन फ्लू पॉजिटिव डॉ. किरोड़ी से CM भजनलाल ने फोन पर पूछा हाल-चाल, बेहतर इलाज के निर्देश

Jaipur News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा सर्दी-बुखार की शिकायत के बाद SMS अस्पताल में भर्ती हैं. मेडिकल ICU में उनका इलाज चल रहा है. जांच में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है. सीएम भजनलाल शर्मा ने फोन पर कुशलक्षेम पूछी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 26, 2026, 10:36 AM IST | Updated:Aug 26, 2026, 10:36 AM IST
स्वाइन फ्लू पॉजिटिव डॉ. किरोड़ी से CM भजनलाल ने फोन पर पूछा हाल-चाल, बेहतर इलाज के निर्देश
Image Credit: कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का इलाज जारी.

Jaipur News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को सर्दी और बुखार की शिकायत के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनका इलाज मेडिकल ICU में चल रहा है. डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू, कोविड समेत अन्य मौसमी बीमारियों की जांच कराई, जिसमें उनकी स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने फोन पर ली जानकारी

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से फोन पर बात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल रात डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा से भी फोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी.

बेहतर इलाज के सीएम ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी को डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. फिलहाल डॉ. मीणा SMS अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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