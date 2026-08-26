/स्वाइन फ्लू पॉजिटिव डॉ. किरोड़ी से CM भजनलाल ने फोन पर पूछा हाल-चाल, बेहतर इलाज के निर्देश

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Jaipur News: राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को सर्दी और बुखार की शिकायत के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनका इलाज मेडिकल ICU में चल रहा है. डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू, कोविड समेत अन्य मौसमी बीमारियों की जांच कराई, जिसमें उनकी स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने फोन पर ली जानकारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से फोन पर बात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल रात डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा से भी फोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी.
बेहतर इलाज के सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी को डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. फिलहाल डॉ. मीणा SMS अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती हैं.
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