Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में वन मंत्री के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड! सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश

राजस्थान में वन मंत्री के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड! सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश

Jaipur News: राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उनके नाम से बनाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को ठगने की कोशिश पर चेतावनी दी है. निवेश योजनाओं और ग्रुपों से जोड़ने वाले संदेशों से सावधान रहने और ऐसे अकाउंट तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chauhan
Published: Jul 11, 2026, 09:50 AM|Updated: Jul 11, 2026, 09:50 AM
राजस्थान में वन मंत्री के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड! सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश
Image Credit: Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है. वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है. इस अकाउंट के जरिए लोगों को अलग-अलग संदेश भेजे जा रहे हैं और उन्हें निवेश योजनाओं तथा विभिन्न ग्रुपों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. मामले की जानकारी मिलने के बाद मंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क किया है.

फर्जी अकाउंट से भेजे जा रहे हैं निवेश से जुड़े संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

संजय शर्मा ने बताया कि उनके नाम से संचालित यह फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट लोगों को निवेश के प्रस्ताव, विभिन्न ग्रुपों में शामिल होने के निमंत्रण और अन्य गतिविधियों से जुड़ने के संदेश भेज रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकाउंट का उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और यह पूरी तरह फर्जी है.

किसी भी लिंक या वित्तीय प्रस्ताव पर भरोसा न करें

मंत्री ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से भेजे जा रहे किसी भी संदेश, लिंक, निवेश संबंधी प्रस्ताव या पैसों के लेनदेन के अनुरोध पर बिल्कुल भी विश्वास न करें. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, आधार नंबर या अन्य व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फर्जी अकाउंट दिखे तो तुरंत करें रिपोर्ट

संजय शर्मा ने आमजन से आग्रह किया कि यदि उनके नाम या फोटो का उपयोग कर बनाया गया कोई संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई दे तो उसे संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करें. इससे साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अन्य लोग भी ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे.

साइबर अपराधियों से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी

मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे समय में सतर्कता और जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल, निवेश के ऑफर या ऑनलाइन संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की अच्छी तरह जांच जरूर करें. साथ ही किसी भी तरह के लालच में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. जागरूक नागरिक ही साइबर ठगी जैसी घटनाओं को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

CM भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर, 1258 करोड़ की फोरलेन सड़क परियोजना का करेंगे शिलान्यास

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

उदयपुर रेंज में बड़ा पुलिस फेरबदल, प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 90 पुलिसकर्मी ट्रांसफर

एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग, कारोबार को मिलेगी नई उड़ान

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

'जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट'... OBC सर्वे पर डोटासरा की सरकार को खुली चुनौती

मां के कत्ल का आरोपी बेटा पहुंचा कोर्ट, राजवीर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, अब खुलेगा हत्या का राज

Gold Silver Price Today: जयपुर में अचानक बढ़े सोने के दाम, चांदी के भाव सुनकर बदल जाएगा आपका शॉपिंग प्लान!

BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

रंग लाई ओम बिरला की पहल, कोटा-बूंदी के किसानों को MP से मिलेगा सिंचाई का पानी

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून! जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश?

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में वन मंत्री के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड! सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश
Jaipur News
2
Pratapgarh News
3
Jaipur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan Gold Silver Price: