/राजस्थान में वन मंत्री के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड! सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश

Jaipur News: राजस्थान में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है. वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है. इस अकाउंट के जरिए लोगों को अलग-अलग संदेश भेजे जा रहे हैं और उन्हें निवेश योजनाओं तथा विभिन्न ग्रुपों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. मामले की जानकारी मिलने के बाद मंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क किया है.

फर्जी अकाउंट से भेजे जा रहे हैं निवेश से जुड़े संदेश

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संजय शर्मा ने बताया कि उनके नाम से संचालित यह फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट लोगों को निवेश के प्रस्ताव, विभिन्न ग्रुपों में शामिल होने के निमंत्रण और अन्य गतिविधियों से जुड़ने के संदेश भेज रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकाउंट का उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और यह पूरी तरह फर्जी है.

किसी भी लिंक या वित्तीय प्रस्ताव पर भरोसा न करें

मंत्री ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से भेजे जा रहे किसी भी संदेश, लिंक, निवेश संबंधी प्रस्ताव या पैसों के लेनदेन के अनुरोध पर बिल्कुल भी विश्वास न करें. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, आधार नंबर या अन्य व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फर्जी अकाउंट दिखे तो तुरंत करें रिपोर्ट

संजय शर्मा ने आमजन से आग्रह किया कि यदि उनके नाम या फोटो का उपयोग कर बनाया गया कोई संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई दे तो उसे संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करें. इससे साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अन्य लोग भी ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे.

साइबर अपराधियों से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी

मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे समय में सतर्कता और जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल, निवेश के ऑफर या ऑनलाइन संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की अच्छी तरह जांच जरूर करें. साथ ही किसी भी तरह के लालच में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. जागरूक नागरिक ही साइबर ठगी जैसी घटनाओं को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.