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राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इस विभाग में होने वाली हैं बंपर भर्ती!

राजस्थान सरकार ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने का फैसला किया है. उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने आयोगों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, नई गाइडलाइन जारी करने की समीक्षा के निर्देश दिए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 04, 2026, 07:48 PM|Updated: Jun 04, 2026, 07:48 PM
राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इस विभाग में होने वाली हैं बंपर भर्ती!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

जारी किए जाएंगे नए मापदंड और गाइडलाइन

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विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने लंबित मामलों, आयोगों की कार्यप्रणाली और उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए परिवादों के निस्तारण के लिए नए मापदंड और गाइडलाइन जारी की जाएंगी. बैठक में आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताई.

उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग के पंजीयक को निर्देश दिए कि शिकायतों की त्रैमासिक समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए और आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आयोगों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई जिलों में परिवादों की संख्या अधिक होने से निस्तारण में देरी हो रही है. ऐसे जिलों में अतिरिक्त उपभोक्ता आयोग खोलने की संभावना पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने और आवश्यक स्टाफ व्यवस्था का खाका बनाने को कहा गया है.

तैयार किया जाएगा नया प्लान

मंत्री ने राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 को और अधिक प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल बनाने पर जोर दिया. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्पलाइन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी पहुंच सकें. ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर हेल्पलाइन नंबर 14435 अनिवार्य रूप से अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा गांवों तक उपभोक्ता शिक्षा पहुंचाने के लिए व्यापक मीडिया प्लान तैयार किया जाएगा. बैठक में शासन सचिव अम्बरीष कुमार, राज्य उपभोक्ता आयोग के पंजीयक राजेश गुप्ता, निदेशक पूनम प्रसाद सागर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों को निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ काम करने को कहा गया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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