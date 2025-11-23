Zee Rajasthan
सरदार पटेल की 150वीं जयंती... यूनिटी मार्च में न आए मंत्रियों-विधायकों पर चलेगा अनुशासन का डंडा, नोटिस तैयार

Rajasthan News: राजस्थान में इन कार्यक्रमों को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त तेवर अपनाए हैं. यूनिटी मार्च में शामिल न होने वाले मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को नोटिस थमाया जाएगा. उनसे लिखित जवाब माँगा जाएगा कि वे राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्यों अनुपस्थित रहे. अनुशासनहीनता पर कार्रवाई तय है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 23, 2025, 07:24 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 07:24 AM IST

Rajasthan News: आजादी के बाद देश को एकसूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकलने वाली यूनिटी मार्च एकता और अखंडता का संदेश दिया जाएगा. राजस्थान में यूनिटी यात्रा में शामिल नहीं होने वाले मंत्रियों और विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों पर अनुशासन का 'डंडा' चलेगा. उनको नोटिस देकर बाकायदा जवाब मांगा जाएगा कि आखिर इस कार्यक्रम उनकी भागीदारी क्यों नहीं हुई ? वहीं दूसरी ओर यूनिटी मार्च में आने वाले पांवणें राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखेंगे.

लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देशभर में लोकसभा स्तर पर एकता यात्राएं निकाली जा रही है. इनके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से देशभर के चार अलग-अलग जिलों से प्रवाह यात्राएं निकाली जाएगी. इनमें नई दिल्ली से गंगा प्रवाह यात्रा शुरू हो गई है, जो आज अलवर में पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी. यमुना प्रवाह यात्रा 25 नवम्बर को जयपुर में रात्रि विश्राम करेगी. इसी तरह नर्मदा प्रवाह नागपुर और गोदावरी प्रवाह यात्रा मुंबई से रवाना होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए गुजरात के केवडिया में पहुंचेगी. गुजरात में दो से तीन दिन पैदल मार्च कर इनका समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया में होगा.

जनता का जुड़ाव बढ़ाएंगे, लोगों को साथ लाने के निर्देश .....

प्रदेश में सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत चार प्रवाह यात्राओं में से दो गंगा और यमुना प्रवाह राजस्थान से होकर गुजरेंगी. इन प्रवाह यात्राओं के जरिए आम जनता को सरदार पटेल के एकता अखंडता के संदेश से जोड़ना प्रमुख उद्देश्य है. जिस प्रकार सरदार पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया, यह संदेश और जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी. यात्रा के हर कार्यक्रम में एकता और अखंडता नजर आए, इसके लिए सभी जन प्रतिनिधियों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को यात्रा के कार्यक्रमों में साथ लेकर आएं ताकि उन्हें पता चल सके कि यह यात्रा क्यों की जा रही है.

नदारद रहे तो बताना होगा कारण ....

सरदार@150 यूनिटी मार्च के सह संयोजक जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि प्रदेश में 6 अक्टूबर से एकता यात्राएं निकाली जा रही है. लोकसभा क्षेत्र के अनुसार तीन यात्राएं निकाली जा रही है. इनमें 75 में से 53 यात्राएं हो चुकी है. लगभग 48 स्थानों पर हुई एकता यात्राओं में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. जहां उपस्थित नहीं रहे, उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे. अमूमन देखा जाता है कि पार्टी के कार्यक्रमों में अधिकतर जनप्रतिनिधि गैर हाजिर रहते हैं, यदि आते भी हैं तो आवश्यक कार्यकर्ता साथ नहीं लाते हैं, जिससे कार्यक्रम फीका नजर आता है. इस पर गोठवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश है कि सरकार और पार्टी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदारी रहे. एकता यात्रा से दूरी बनाए रखने वाले जनप्रतिनिधियों से नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा.

चूरमा-दाल-बाटी, कैर सांगरी के साथ अमरूदों का स्वाद ...

गोठवाल ने बताया के प्रवाह यात्राओं के साथ वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजस्थानी परम्परा के साथ भावभीना स्वागत किया गया जाएगा. गंगा प्रवाह यात्रा में साढे तीन सौ तथा दूसरी यात्रा में साढे चार सौ यात्री शामिल होंगे. गोठवाल ने कहा कि पलक पांवड़े बिछाकर अथिति देवो भव से स्वागत करेंगे. गंगा प्रवाह यात्रियों का अलवर के केक, सवाई माधोपुर के टिक्कड़ व्यंजनों में शामिल किया जाएगा. एक बस में सौ सौ किलो सवाई माधोपुर के अमरूद रखवाए जाएंगे. वहीं गंगा प्रवाह यात्रा में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को जयपुर में चूरमा दाल बाटी, गरम गरम दूध जलेबी के साथ ही पुष्कर में मालपुए, जोधपुर में कैर सांगरी, बाजरे की रोटी का स्वाद परोसा जाएगा.

कौनसी प्रवाह यात्रा कहां रुकेगी ....

गंगा प्रवाह यात्रा 22 नवम्बर की रात अलवर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी. इसके बाद 23 नवम्बर को अलवर से यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा. अलवर से कोटा और उदयपुर में रात्रि विश्राम के बाद गुजरात में प्रवेश करेगी. इसी तरह यमुना प्रवाह यात्रा 25 नवम्बर की रात को जयपुर में विश्राम करेगी. 26 नवम्बर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहीद स्मारक से यात्रा को रवाना करेंगे. यमुना प्रवाह जयपुर से पुष्कर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी. इससे पहले जयपुर ग्रामीण में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्व विद्यालय में यात्रियों का संवाद रखा गया है. इसमें बड़ी संख्या में जनता और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है. पुष्कर के बाद यात्रा जैतारण होते हुए जोधपुर में तथा पाली, सिरोही होते हुए माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेगी. इसके बाद गुजरात में प्रवेश करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


