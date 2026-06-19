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राजनीति से दूर, योग के रंग में रंगेंगे राजस्थान के विधायक, सुबह 6 बजे विधानसभा में गूंजेगा योग का संदेश

International Yoga Day: राजस्थान विधानसभा में 19 जून की सुबह महा-योगोत्सव का आयोजन किया जाएगा. विधानसभा के कर्तव्य द्वार पर सुबह 6 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई विधायक भाग लेंगे.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 19, 2026, 05:52 AM|Updated: Jun 19, 2026, 05:52 AM
राजनीति से दूर, योग के रंग में रंगेंगे राजस्थान के विधायक, सुबह 6 बजे विधानसभा में गूंजेगा योग का संदेश
Image Credit: Yoga Session

Yoga Session: राजस्थान विधानसभा परिसर आज सुबह एक अलग ही माहौल का साक्षी बनेगा. जहां आम दिनों में राजनीतिक चर्चाएं और नीतिगत बहसें होती हैं, वहीं आज विधानसभा के कर्तव्य द्वार पर योग और स्वास्थ्य का संदेश गूंजेगा. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित इस विशेष महा-योगोत्सव में प्रदेश के कई विधायक, जनप्रतिनिधि और विधानसभा से जुड़े अधिकारी सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेंगे.


यह कार्यक्रम 19 जून को प्रातः 6 बजे आयोजित किया जाएगा. आयोजन का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योग के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

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स्पीकर वासुदेव देवनानी करेंगे नेतृत्व
योगोत्सव में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. वे स्वयं योगाभ्यास में हिस्सा लेंगे और योग के महत्व पर अपने विचार भी साझा करेंगे. देवनानी लंबे समय से योग और भारतीय जीवनशैली को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान वे नियमित योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताएंगे.


विशेषज्ञों की देखरेख में होगा योग
आयोजन में प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जो योग प्रोटोकॉल के अनुरूप विभिन्न योगासन और प्राणायाम करवाएंगे. प्रतिभागियों को सही तरीके से योग करने के बारे में जानकारी दी जाएगी. कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और अन्य महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया जाएगा.


योग से स्वस्थ जीवन का संदेश
आयोजकों का कहना है कि वर्तमान समय में तनाव, अनियमित जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरा है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करता है. इसी उद्देश्य से विधानसभा परिसर में यह विशेष आयोजन किया जा रहा है.


जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बनेगी प्रेरणा
इस योगोत्सव में बड़ी संख्या में विधायकों और विधानसभा कर्मियों की भागीदारी प्रस्तावित है. जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी से समाज में योग के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा. आयोजन के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला हैं.


राजनीतिक गतिविधियों से अलग आज राजस्थान विधानसभा स्वास्थ्य, अनुशासन और भारतीय संस्कृति के प्रतीक योग के रंग में रंगी नजर आएगी. यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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