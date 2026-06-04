/Rajatshan Monsoon Update: राजस्थान में नौतपा की हुई बेइज्जती, बारिश ने भयंकर गर्मी पर फेर दिया पानी, मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. वहीं, केरल में मानसून की एंट्री के साथ राजस्थान में भी मानसून को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में प्री-मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे प्रदेश के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है.



राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके प्रभाव के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच केरल में मानसून की दस्तक के साथ देशभर में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. इसका असर उत्तर-पश्चिम भारत, विशेष रूप से राजस्थान में भी धीरे-धीरे देखने को मिलेगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि प्री-मानसून गतिविधियों के कारण राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी मानसून सीजन की तैयारियां अब तेज होने लगी हैं.



मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान के 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में बुधवार को मौसम का असर देखने को मिला. उदयपुर में बारिश हुई, जबकि डूंगरपुर में ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली.