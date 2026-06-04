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Rajatshan Monsoon Update: राजस्थान में नौतपा की हुई बेइज्जती, बारिश ने भयंकर गर्मी पर फेर दिया पानी, मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Monsoon 2026 Alert:राजस्थान में इस बार नौतपा का असर अपेक्षाकृत कमजोर देखने को मिला. जहां आमतौर पर नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहता है, वहीं इस बार कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान को नियंत्रित रखा. प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 04, 2026, 02:56 PM|Updated: Jun 04, 2026, 02:56 PM
Rajatshan Monsoon Update: राजस्थान में नौतपा की हुई बेइज्जती, बारिश ने भयंकर गर्मी पर फेर दिया पानी, मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather Update:

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. वहीं, केरल में मानसून की एंट्री के साथ राजस्थान में भी मानसून को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में प्री-मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे प्रदेश के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है.


राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके प्रभाव के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है.

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इस बीच केरल में मानसून की दस्तक के साथ देशभर में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. इसका असर उत्तर-पश्चिम भारत, विशेष रूप से राजस्थान में भी धीरे-धीरे देखने को मिलेगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि प्री-मानसून गतिविधियों के कारण राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी मानसून सीजन की तैयारियां अब तेज होने लगी हैं.


मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान के 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में बुधवार को मौसम का असर देखने को मिला. उदयपुर में बारिश हुई, जबकि डूंगरपुर में ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

हालांकि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप अभी भी बरकरार है. बीकानेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का यह मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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