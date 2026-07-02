/7 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Monsoon 2026 Entry Update: राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 7 दिन की देरी से दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है. इसके साथ ही प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने लगा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून राजस्थान के शेष इलाकों में भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बन गई है. मानसून की एंट्री के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने लगी है.



कई संभागों में भारी बारिश की चेतावनी

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मौसम विभाग ने आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से कोटा संभाग में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार कई स्थानों पर तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों-नालों के उफान पर आने की आशंका भी बनी हुई है.



अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के अनेक जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना है. कई क्षेत्रों में भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की जा सकती है. लगातार बारिश से किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में लाभ मिलने की उम्मीद है, वहीं जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक बढ़ने की संभावना है.



पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां

पूर्वी राजस्थान के बाद पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम तेजी से बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में आने वाले दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. हालांकि यहां पूर्वी राजस्थान जैसी व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन कई जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है. इससे रेगिस्तानी इलाकों में भी मौसम सुहावना होने की उम्मीद है.



मौसम विभाग की लोगों से अपील

मौसम विभाग ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. विभाग ने सलाह दी है कि मेघगर्जन और वज्रपात के समय खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में मानसून की सक्रियता और बढ़ सकती है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है.

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