Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मानसून में लगेंगे 10 करोड पौधे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाएंगे पौधे

राजस्थान में मानसून में लगेंगे 10 करोड पौधे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाएंगे पौधे

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान सरकार आगामी मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने की बड़ी तैयारी कर रही है. मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वन विभाग के साथ-साथ अन्य सभी विभागों को पौधे रोपण के निर्देश दिए गए हैं.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: May 22, 2026, 12:57 PM|Updated: May 22, 2026, 12:57 PM
राजस्थान में मानसून में लगेंगे 10 करोड पौधे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाएंगे पौधे
Image Credit: Rajasthan Monsoon Update

Rajasthan Monsoon 2026: जयपुर-राजस्थान में आगामी मानसून 10 करोड पौधे लगाए जाएंगे.इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है.वन विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों को भी पौधे लगाने के निर्देश दिए गए है.

5 जून से सांकेतिक आगाज
मिशन हरियालों राजस्थान के तहत आने वाले मानसून राजस्थान में 10 करोड पौधे लगाए जाएंगे.इससे पहले 23 मई को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारम्भ होगा. इस अभियान के दौरान 5 जून से हरियालो राजस्थान अभियान का सांकेतिक तौर पर आगाज किया जाएगा.कुछ ही दिन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे.व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मिशन "हरियालो राजस्थान" महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source


इतने पौधे लगाएंगे ये विभाग
पौधारोपण कार्यक्रम के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की गई है. वन विभाग की नर्सरियों में करीब 6 करोड 26 लाख पौधों की तैयारी की जा रही है,जबकि वन भूमि पर पौधारोपण के लिए अतिरिक्त 2 करोड पौधे तैयार किए जा रहे हैं. पंचायतीराज,ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 करोड़ पौधे, कृषि विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाएगा.


जन भागीदारी को जोडेगी सरकार
पौधारोपण कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ते हुए कई विभागों,स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी,ताकि इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में बदले या नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां एक क्लिक में जानिए अपने शहर का ताजा भाव

कौन हैं पिंकी मीणा? जिनके निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भी भाव हुए जारी, जानें लेटेस्ट प्राइस

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

242 करोड़ रुपये लागत से जैसलमेर में बनेगी 28 KM लंबी झील, 100 साल तक नहीं होगा रिसाव!

चित्तौड़गढ़ में मानपुरा-कपासन रोड पर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में पारा 46.5 डिग्री के पार, अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट

क्या दिसंबर तक टल जाएंगे चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

1 KG में हो जाएगा 100 लोगों को मुंह मीठा, संजय गांधी की शादी की थी खास मिठाई!

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

जयपुर ग्रामीण में विवाहिता की संदिग्ध मौत, रोते हुए भाई बोला- बहन को प्रताड़ित कर तोड़ दिया

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में सोना-चांदी ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

ये एक काम करते ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी! 186 खिलाड़ियों को तो मिल चुकी है नियुक्ति

किसान सावधान! पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर महा अपडेट, भूलकर भी ना कर देना ये गलती, फंस जाएगा पैसा!

Rajasthan News: गर्मी में तरबूज खाने के शौकीन ध्यान दें! झुंझुनूं से आई यह खबर आपको अलर्ट कर देगी

जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी हुई कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

भीषण गर्मी के बाद अब बदलेगा मौसम! राजस्थान में आंधी-बारिश की एंट्री, जानें अगले सप्ताह का हाल

राजस्थान की धरती में छिपा ‘भविष्य का खजाना’, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत, चीन को देगा टक्कर!

Rajasthan Weather: धधकते राजस्थान को भिगोने आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

राजस्थान को ठंडक देने के लिए एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इतने बजे से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 48 घंटे के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी!

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

डूंगरपुर में जमीन विवाद का खूनी अंत, भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की बेरहमी से हत्या, डिटेन

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

Rajasthan Nautapa 2026: राजस्थान में 25 मई से शुरू हो रहा है नौतपा, 9 दिनों में 50 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान ? इन 2 इलाकों की बढ़ी भारी डिमांड, देखें पूरी डिटेल

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Tags:
monsoon 2026 update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? JDA पोर्टल पर ये 3 चीजें चेक नहीं की तो डूब जाएंगे पैसे

जयपुर में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? JDA पोर्टल पर ये 3 चीजें चेक नहीं की तो डूब जाएंगे पैसे

Jaipur News
2

दिल्ली-यूपी की तरह राजस्थान में भी वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

Rajasthan news
3

शर्ट और टी-शर्ट उतारकर कलेक्ट्रेट पहुंचे PTI, बीकानेर में तपती गर्मी में टीचर्स का अर्धनग्न प्रदर्शन!

bikaner news
4

Rajasthan News: दिव्यांशु मौत मामला, जोधपुर एम्स मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त, प्रशासन की सहमति के बाद होगा पोस्टमार्टम

jodhpur news
5

राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, OBC आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के आदेश

Rajasthan Panchayat Election