/राजस्थान में मानसून में लगेंगे 10 करोड पौधे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाएंगे पौधे

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Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान सरकार आगामी मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने की बड़ी तैयारी कर रही है. मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वन विभाग के साथ-साथ अन्य सभी विभागों को पौधे रोपण के निर्देश दिए गए हैं.
Rajasthan Monsoon 2026: जयपुर-राजस्थान में आगामी मानसून 10 करोड पौधे लगाए जाएंगे.इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है.वन विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों को भी पौधे लगाने के निर्देश दिए गए है.
5 जून से सांकेतिक आगाज
मिशन हरियालों राजस्थान के तहत आने वाले मानसून राजस्थान में 10 करोड पौधे लगाए जाएंगे.इससे पहले 23 मई को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारम्भ होगा. इस अभियान के दौरान 5 जून से हरियालो राजस्थान अभियान का सांकेतिक तौर पर आगाज किया जाएगा.कुछ ही दिन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे.व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मिशन "हरियालो राजस्थान" महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
इतने पौधे लगाएंगे ये विभाग
पौधारोपण कार्यक्रम के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की गई है. वन विभाग की नर्सरियों में करीब 6 करोड 26 लाख पौधों की तैयारी की जा रही है,जबकि वन भूमि पर पौधारोपण के लिए अतिरिक्त 2 करोड पौधे तैयार किए जा रहे हैं. पंचायतीराज,ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 करोड़ पौधे, कृषि विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाएगा.
जन भागीदारी को जोडेगी सरकार
पौधारोपण कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ते हुए कई विभागों,स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी,ताकि इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके.
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