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Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

Rajasthan monsoon entry: राजस्थान में मानसून से पहले ही बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 मई से 1 जून तक राज्य के कई जिलों में आंधी, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 28, 2026, 07:06 AM|Updated: May 28, 2026, 07:06 AM
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Monsoon 2026 update: राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार सामान्य समय से पहले राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास आता है, लेकिन इस वर्ष यह 20 जून के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

प्री-मानसून गतिविधियां तेज
IMD ने बताया कि मई के अंतिम सप्ताह से ही प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो जाएंगी। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं, बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इन गतिविधियों से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

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राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 28 मई 2026 से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियों की प्रबल संभावना जताई है. विभाग के अनुसार, 28 मई से ही राज्य के कुछ भागों में हल्की वर्षा शुरू हो सकती है, जो 30 मई से और तेज हो जाएगी. जून के पहले सप्ताह में भी कई क्षेत्रों में आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है.

नए विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव 29 से 31 मई के दौरान रहने वाला है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में तेज अंधड़ (डस्टस्टॉर्म), 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

28 मई 2026: जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, जबकि बीकानेर संभाग में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा संभव.

29 मई 2026: जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों में हल्की बारिश के साथ बीकानेर संभाग में भी छिटपुट बारिश की संभावना.

30 एवं 31 मई 2026: जयपुर, भरतपुर, कोटा संभागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश, बीकानेर संभाग में भी हल्की वर्षा जारी रह सकती है.

1 जून 2026: जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना.

तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत
आंधी-बारिश के प्रभाव से 29 मई से राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. 29 और 30 मई को हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. पिछले कई दिनों से चली आ रही प्रचंड गर्मी के बाद यह बदलाव आम जनजीवन के लिए सुकून भरा साबित होगा.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय खेतों में रबी फसलों की कटाई और ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई चल रही है. हल्की बारिश फसलों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन तेज हवाओं और अंधड़ से पेड़-पौधों, बिजली के खंभों और मौजूदा फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है. पशुपालकों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार रखी गई हैं. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे तेज हवाओं के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर खुले मैदानों और खेतों में. बिजली विभाग को भी पावर ट्रिपिंग की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

मौसम विभाग की चेतावनी
IMD जयपुर ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विक्षोभ मानसून की पूर्व गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य में गर्मी का प्रकोप कुछ दिनों के लिए कम हो सकता है.

राजस्थान के विभिन्न शहरों में लोगों ने इस मौसम बदलाव का स्वागत किया है. लंबे समय से चली आ रही गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश और ठंडी हवाएं राहत प्रदान करेंगी. हालांकि, मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि जून के पहले सप्ताह में भी ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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