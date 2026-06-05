/Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब होगी मानसून की दमदार एंट्री? इस खबर में मिलेगा एक-एक सवाल का सटीक जवाब

Rajasthan Monsoon 2026 Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है—क्या राजस्थान में मानसून आ गया है? अगर नहीं, तो मानसून कब पहुंचेगा? क्या इस साल बारिश सामान्य रहेगी या अल-नीनो की वजह से कम होगी? मौसम विभाग और जलवायु विशेषज्ञों के ताजा आंकड़ों के आधार पर आपके हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा.



राजस्थान में अभी जो बारिश हो रही है, वह क्या है?

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और अन्य जिलों में इन दिनों जो बारिश, आंधी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो रही है, वह मानसून की बारिश नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार यह पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों का असर है. इस मौसमीय प्रणाली ने तापमान में गिरावट लाकर राहत जरूर दी है, लेकिन इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक एंट्री नहीं माना जा सकता.

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राजस्थान में मानसून कब पहुंचेगा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है. सामान्य तौर पर मानसून को केरल से राजस्थान तक पहुंचने में 25 से 30 दिन का समय लगता है. यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून राजस्थान में दस्तक दे सकता है.

राजस्थान में सबसे पहले मानसून कहां पहुंचेगा?

आमतौर पर मानसून सबसे पहले दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और कोटा क्षेत्र में प्रवेश करता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग की ओर बढ़ता है.



इस बार बारिश कम होगी या ज्यादा?

मौसम एजेंसियों और जलवायु विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल अल-नीनो (El Nino) का प्रभाव देखने को मिल सकता है. अल-नीनो प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव से जुड़ी एक वैश्विक जलवायु घटना है, जो भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती है. इसके कारण राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है.

किसानों और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है. ऐसे में मानसून की स्थिति किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि वर्तमान में राज्य के प्रमुख बांधों में पर्याप्त जल भंडारण मौजूद है, जिससे खरीफ फसलों की शुरुआती बुवाई प्रभावित होने की संभावना कम है. लेकिन यदि मानसून कमजोर रहा तो बाद में नमी की कमी, कीट प्रकोप और उत्पादन घटने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.



अगले 5-6 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं 8 से 10 जून के बीच अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.



इस खबर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यदि आप राजस्थान में रहते हैं, खेती-किसानी से जुड़े हैं, व्यापार करते हैं या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. मानसून की संभावित तारीख, बारिश के अनुमान और मौसम विभाग की चेतावनियों को जानकर आप समय रहते अपनी योजनाएं बना सकते हैं. किसानों को फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी, जबकि आम लोग यात्रा और दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकेंगे. सही और विश्वसनीय मौसम जानकारी आपको आर्थिक और प्राकृतिक नुकसान से बचाने में भी सहायक हो सकती है.



FAQ: राजस्थान मानसून 2026



Q1. क्या राजस्थान में मानसून आ गया है?

नहीं, फिलहाल राजस्थान में मानसून नहीं पहुंचा है. अभी हो रही बारिश प्री-मानसून गतिविधियों और पश्चिमी विक्षोभ का असर है.



Q2. राजस्थान में मानसून कब आएगा?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून राजस्थान पहुंच सकता है.



Q3. क्या इस साल राजस्थान में बारिश कम होगी?

अल-नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अंतिम स्थिति मानसून की प्रगति पर निर्भर करेगी.



Q4. राजस्थान में सबसे पहले मानसून किन जिलों में पहुंचता है?

आमतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और कोटा क्षेत्र में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है.



Q5. क्या किसानों को चिंता करने की जरूरत है?

फिलहाल नहीं. राज्य के बांधों में पर्याप्त पानी मौजूद है, लेकिन लंबे समय तक कम बारिश रहने पर कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है.



Q6. अगले कुछ दिनों तक राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा?

अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

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