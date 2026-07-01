/देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

Rajasthan Monsoon Update 2026: राजस्थान में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 2 से 3 जुलाई के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना बन रही है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय हो रही हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

2 से 3 जुलाई के बीच मानसून की दस्तक संभव

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30 जून को जारी मौसम अपडेट के मुताबिक, आगामी 3 से 4 दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 से 3 जुलाई के दौरान मानसून प्रवेश कर सकता है. यदि मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो प्रदेश में बारिश का दौर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा.

इन संभागों में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विभाग के अनुसार, 2 जुलाई से उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. इसके बाद 3 से 6 जुलाई के बीच प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है.

इसी अवधि में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है. ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है.

तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. इसके साथ ही बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती हैं.

वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इन क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

अब तक बारिश का इंतजार कर रहे पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए भी राहत की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 3 से 4 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.

इसके अलावा 3 से 6 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इससे लंबे समय से जारी गर्मी और उमस से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

गर्मी और उमस से जल्द मिल सकती है राहत

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि मौसम विभाग के ताजा अनुमान से उम्मीद जगी है कि जुलाई की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदल सकता है. बारिश शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट आने और मौसम सुहावना होने की संभावना है.

लोगों के लिए क्या है सलाह

मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. जिन क्षेत्रों में तेज आंधी, मेघगर्जन या भारी बारिश की संभावना है, वहां आवश्यक सावधानी बरतना बेहतर रहेगा. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए.

फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं तो 2 से 3 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है. इसके बाद 3 से 6 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है, जिससे लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में मानसून का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा.

