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विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

Rajasthan Monsoon update: जून के आखिरी दिनों में राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Jun 26, 2026, 06:27 AM|Updated: Jun 26, 2026, 06:27 AM
विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल
Image Credit: AI generate imageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में जून महीने की विदाई के साथ ही मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 से 7 दिनों में मानसून के और अधिक सक्रिय होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. पूर्वी और मध्य भारत से आगे बढ़ रही मानसूनी प्रणाली का असर अब राजस्थान के कई हिस्सों में भी देखने को मिलेगा.


मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है.

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मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. दिनभर की गर्मी और उमस के बाद शाम और रात के समय बादल सक्रिय हो सकते हैं, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. इसलिए खुले स्थानों, खेतों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों, यात्रियों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.


अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. हालांकि, राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कई जिलों में तेज अंधड़ के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात में बाधा आने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.


दूसरे सप्ताह में बढ़ सकती हैं बारिश की गतिविधियां
मौसम विभाग के अनुसार दूसरे सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि पूरे प्रदेश में व्यापक और लगातार बारिश के संकेत फिलहाल नहीं हैं. अधिकांश क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. मानसून के धीरे-धीरे सक्रिय होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है.


तापमान रहेगा सामान्य, उमस करेगी परेशान
पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है. इसके बावजूद वातावरण में नमी बढ़ने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के बजाय असहज मौसम का सामना करना पड़ सकता है. विशेषकर बारिश के बाद नमी बढ़ने से दिन और रात दोनों समय उमस बनी रह सकती है.


मौसम विभाग ने जारी की जरूरी सलाह
आईएमडी ने नागरिकों से अपील की है कि तेज हवा, मेघगर्जन और वज्रपात के दौरान खुले मैदानों, बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम के समय सुरक्षित भवन में शरण लें और मोबाइल पर मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें. किसानों को भी खेतों में काम करने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार और बढ़ सकती है, इसलिए प्रदेशवासियों को सतर्क रहते हुए प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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