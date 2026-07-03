Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार पूरी तरह दस्तक दे दी है. सामान्य तिथि से करीब सात दिन की देरी के बाद 2 जुलाई को मानसून राज्य के पूर्वी हिस्सों तक पहुंच गया. मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले दो से तीन दिनों में मानसून के राज्य के अन्य इलाकों में भी तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि पश्चिमी जिलों में भी धीरे-धीरे मौसम बदलने लगेगा.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है. अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में मानसून का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है.

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3 जुलाई को इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

3 जुलाई की सुबह जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार जयपुर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सीकर, चित्तौड़गढ़, कोटा, पाली, जोधपुर और राजसमंद जिलों में अगले तीन घंटे के दौरान कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.

इन इलाकों में मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना भी जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. साथ ही बिजली से चलने वाले उपकरणों का सावधानी से उपयोग करने और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.

पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई से अगले पांच से सात दिनों तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है.

विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर भारी, जबकि कुछ इलाकों में अतिभारी बारिश होने की संभावना है. कोटा संभाग के कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश

अब तक अपेक्षाकृत सूखे रहे पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. हालांकि यहां पूर्वी राजस्थान जैसी व्यापक और तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है.

अगले दो सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा

मौसम विभाग के दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार 3 जुलाई से 16 जुलाई के बीच राज्य में मानसून लगातार सक्रिय रहने के आसार हैं. पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है. वहीं राज्य के शेष अधिकांश हिस्सों में सामान्य से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में बने निम्न दबाव क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवात तथा उत्तर-पश्चिम राजस्थान के आसपास सक्रिय मौसमीय तंत्र की वजह से प्रदेश में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. यही कारण है कि आने वाले दिनों में मानसून और मजबूत हो सकता है.

लोगों के लिए सलाह

लगातार बारिश और आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है. तेज बारिश, बिजली चमकने और तेज हवा के दौरान खुले स्थानों में रुकने से बचें. आवश्यकता होने पर ही यात्रा करें और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है.