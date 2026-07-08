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Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई को मानसून बाड़मेर और जोधपुर से आगे बढ़कर बीकानेर संभाग की ओर पहुंचेगा. अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.
 

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 08, 2026, 08:42 AM|Updated: Jul 08, 2026, 08:42 AM
Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Mausam Update:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर (Well Marked Low Pressure Area) में बदल गया है. हालांकि सिस्टम कमजोर होने के बावजूद इसका असर राजस्थान में अगले तीन से चार दिनों तक बना रहेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई जिलों में भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश दर्ज की जा सकती है.


8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून

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मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक मानसून राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में और आगे बढ़ चुका है. वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर और राजगढ़ से होकर गुजर रही है. विभाग का अनुमान है कि 8 जुलाई से मानसून बीकानेर संभाग सहित राजस्थान के शेष भागों की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा. इससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.


इन संभागों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 7 से 9 जुलाई के बीच दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश, मेघगर्जन और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.


बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बढ़ेगी बारिश

आईएमडी के मुताबिक आगामी दो से तीन दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी. वहीं एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है. लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है. बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में भी फायदा मिलेगा.


10 जुलाई से कम होगी भारी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 10 जुलाई के बाद प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. हालांकि हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला कई जिलों में जारी रह सकता है. विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नया अपडेट जारी करेगा.


लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि बारिश और मेघगर्जन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. बिजली चमकने के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. किसानों को भी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा, इसलिए नागरिकों को आधिकारिक मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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